ANUNCIO: Gobierno priorizó educación, empleo y cuidado de sociedad en primer año de gestión

Presidente de la República explicó resultados de plan "Toda una vida" Lenín Moreno, presidente de la República, en su informe a la nación por cumplir un año de gestión se refirió a los resultados que se ha percibido gracias al plan "TODA una Vida". Este contiene tres objetivos: derecho para todos durante toda la vida, economía para la sociedad y participación social para un mejor estado.

Primero comentó que se prioriza la educación en el país. “Más de cinco millones de compatriotas no han culminado su bachillerato. Indignante e increíble en pleno siglo XXI uno de cada tres ecuatorianos no ha terminado sus estudios, por eso hemos creado el programa “Todos ABC” para que quienes no pudieron culminar su ciclo escolar”.

“200 mil ecuatorianos ya se han inscrito y pronto podrán encontrar un mejor trabajo con su título de bachiller. En marzo ya se graduaron más de 18 mil. Nuestros queridos jóvenes necesitan oportunidades en su formación por eso creamos institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos en Cotacachi, Latacunga, Santo Domingo y Jaramijó. Seis mil estudiantes ahora tiene oportunidad de estudio y mejores oportunidades laborales y crearemos 40 más”.

Asimismo el primer mandatario se refirió al ingreso de estudiantes a las universidades en el país. “Hemos aumentado los cupos para los estudios universitarios y más de 150 mil jóvenes ya están estudiando. La cantidad de bachilleres que no podían obtener un cupo era una realidad dolorosa y alarmante para ello pusimos en marcha programa de nivelación nacional “. Además se capacitó a 8800 profesores interculturales bilingües para atender a 150 mil alumnos

“Estamos conformando la universidad pública de carácter comunitario y vamos a crear además la secretaría técnica intercultural bilingüe un regalo. Nuestros indígenas se formarán en su idioma y culturas”, mencionó.

Sobre temas de educación el presidente Morenos aseguró que se han capacitado a 20 mil docentes y 60 mil estudiantes reciben clases en buenas instalaciones

Sobre el empleo se explicó que en el programa mi primer empleo se ha invertido cerca de US$ 41 millones de dólares ya que, a palabras del primer mandatario, con el empleo joven se promoverá la inserción laboral de jóvenes sin experiencia. Se invertirá 200 millones de dólares para vincular a 60 mil personas al sistema productivo.

Sobre el Banco del Pueblo recordó que este ya ha tenido una gran acogida cerca de 200 mil ecuatorianos han accedido a créditos 750 millones de dólares.

Asimismo se refirió a los cetro de alud en el sector rural, “hoy en Tasha siete de cada 10 niños tiene desnutrición crónica por eso la Misión Ternura atiende de forma integral a 200 mil niños en cuando el derecho a la salud estamos haciendo una alta cirugía en el país”.

Mencionó que el programa Joaquín Gallegos Lara aumentó su cobertura a 31 mil personas, que cuidan de manera permanente a personas con discapacidad.

Informó que son 32 mil adultos mayores que reciben su pensión “Mis Mejores Años”. Explicó que “nunca más un ciudadano dormirá en las calles”.

Sobre el Plan Casa Para Todos, indicó que solo en 2018, 20 mil familias vivirán en comunidades seguras. “Aún estamos muy lejos, pero hemos empezado a caminar lograremos nuestro objetivo”, precisó. Además, recordó que visitó uno de los barrios que se construyeron y “están lindos porque la gente pobre no tiene por qué vivir en tugurios”.

Con respecto a las críticas de “qué fue de las casas que ofrecieron, el primer mandatario indicó que “a quienes critican, les invito a comparar las 20 mil casas de este año con las de la década, que solo se entregaron 8 mil viviendas anuales”.

El presidente Moreno informó que el Banco del Pueblo destinó al programa “Impulso Joven”, USD $90 millones para 24 mil jóvenes emprendedores. Asimismo, recordó que Ecuador es el primer país en reconocer los derechos de la naturaleza, así como el incremento en 110 mil hectáreas las áreas protegidas. Sobre el programa Agua Para Todos, recalcó que van a garantizar el acceso al agua potable, saneamiento y calidad ambiental, “lo estamos cumpliendo con cerca de 70 proyectos”.

En cuanto a la seguridad social, dijo, siguen trabajando para transparentar las cifras y conocer la situación real del IESS. “Queremos que todos los afiliados tengan atención adecuada y que los jubilados tengan sus pensiones y prestaciones aseguradas. Estamos cumpliendo con la vergonzosa deuda con nuestros jubilados”, expresó. Asimismo, recordó que solicitaron el incremento del seguro campesino a USD $100 y agradeció a los asambleístas por haber dado paso.

En cuanto a infraestructura, el presidente Moreno manifestó que han invertido más de USD $700 millones en mantener y construir, carreteras, puentes, caminos y más de USD $180 millones en puertos, con participación de alianza público privadas.

Sobre la reactivación de los sectores afectados por el terremoto de 2016, recalcó que “no ha pasado un solo día que no se trabaje para ello. Qué diferencia con los guetos que se construían”. Reveló que el estado recaudo USD $1500 millones con la Ley de solidaridad para la reconstrucción.

El primer mandatario se refirió sobre la gestión cultural y destacó que en el Festival de Artes Vivas – Loja, concurrieron cerca de 550 mil personas, con más de 1.300 artistas. Además, dijo, reabrió el museo Nacional y lamentó que haya sido cerrado por 30 meses.

En el área deportiva, manifestó que se invirtió USD $55 millones en 600 organismos para la recreación y educación física.

El presidente Moreno se refirió sobre el desarrollo económico y expuso que se “ha puesto los planes de economía para los más necesitados”. Destacó que “hoy combatimos la pobreza con hechos: 74 mil hogares, antes en extrema pobreza, ya viven mejor con el bono de desarrollo variable”.

Además, señaló que “sinceraron las finanzas” y han diseñado un programa económico “que nos da estabilidad, crece la producción y se crea empleo, así como atraemos inversión nacional e internacional”.

Sostuvo que fortalecieron las relaciones con otros Estados y organismos internacionales. “Logramos como la extensión de sistema de preferencias de Estados Unidos, e acuerdo comercial con la Unión Europea, así como estrechar lazos comerciales con varios países del mundo”, anunció.

(BGV) (PP)

Fuente: Presidencia de la República