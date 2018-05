Presidente de Ecuador: "Frontera ha sido desatendida y vamos a corregir ese error con determinación y celeridad"

"Haremos todo lo que esté en nuestras manos para traerlos de vuelta en Ecuador", aseguró sobre Katty Velasco y Oscar Villacís Durante su Informe a la Nación, el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, insistió en que la frontera norte "ha sido desatendida" y se comprometió a "corregir ese error con determinación y con la celeridad que se requiere". Acerca de la pareja ecuatoriana secuestrada, enfatizó que se hará todo lo que "esté en nuestras manos" para traerlos de vuelta a Ecuador.

Como un tema de preocupación, calificó el Presidente de Ecuador a la seguridad, precisando que se ha dado todo el apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a quienes agradeció por su “trabajo denodado en las tareas de protección ciudadana”.

“Gracias siempre hermanos uniformados, todos debemos aplaudir su magnífica labor, el pueblo los abraza y les agradece por sus acciones, especialmente, durante los últimos meses por los sucesos en la frontera con Colombia”, mencionó.

Dijo que la seguridad en el cordón fronterizo no es solo pasa por un tema militar y policial. El Gobierno Central está coordinando con los seccionales programas de vivienda, salud, empleo, educación y productividad.

“La frontera ha sido desatendida, y vamos a corregir ese error con determinación y con la celeridad que se requiere”, respondió.

El Presidente Moreno expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de los militares, policiales y comunicadores que murieron “cumpliendo su deber”.

“Y, aunque no están en nuestro territorio, no puedo dejar de mencionar a Katty Velasco y Oscar Villacís, no cesaremos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro ser, haremos todo lo que esté en nuestras manos para traerlos de vuelta en Ecuador”, comprometió.

Y pidió no dudar de que el empeño del régimen está en garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos.

