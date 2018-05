"Destape de corrupción" y "viraje a la derecha" resume primer año de presidente Lenín Moreno, según panelistas (AUDIO)

Audio Mayo 24 - David Chavez y Andres Valdivieso



David Chávez: Todo de lo que le acusaban a Correa lo hacen ahora; Andrés Valdivieso: Hoy sí podemos decir lo que queremos y pensamos El director de sociología de la Universidad Central del Ecuador (UCE), David Chávez, y el director provincial del movimiento "Democracia Sí", Andrés Valdivieso, analizaron el primer año de gestión del presidente Lenín Moreno, trazando opiniones distintas. Por un lado, Chávez enfatizó que el Mandatario está dejando la "mesa servida" para los sectores más conservadores del país, delineando el "viraje hacia la derecha" de la administración morenista; de su lado, Valdivieso destacó que, desde un inicio, el Primer Mandatario se topó con hechos de corrupción palpables, que no son una "ficción".

Para Chávez, el objetivo del Gobierno de Moreno era “dar el viraje político, no solo cambiar de estilo”. A su criterio, “se debe estar bastante desubicado en la política nacional para creer que lo que es ahora Alianza PAÍS y el presidente Moreno sigue defendiendo un proyecto progresista”.

Argumentó que, primero “desmanteló la institucionalidad creada en el gobierno anterior, uno de los intentos más consistentes de institucionalizar al estado en la historia política”; segundo, se alineó con la política de seguridad de Estados Unidos, “que es la más conservadora”; tercero, “se alineó con la política económica de los empresarios y dinamitó al movimiento político progresista más importante que ha tenido Ecuador en su etapa democrática. ¿Y me viene a decir aún que es un gobierno progresista?”.

Su balance es un viraje político hacia la derecha y es un gobierno de transición que está dejando “la mesa bien servida para los sectores más conservadores”.

Por su parte, Andrés Valdivieso señaló que es un año complejo, “que venía de una década complicada, en la que había abusos, atropellos y desinstitucionalización del Estado”.

Añadió que hubo un “híper presidencialismo basado en la filosofía del ex presidente Rafael Correa que decía que manejaba todas las funciones”.

Considera que, en un inicio, el Primer Mandatario empezó débil por dudas con su legitimidad, pero “marcó diferencia desde el principio y se abrió al diálogo. Además, se topó con la corrupción, con una mesa que no estaba servida”. Destacó la convocatoria de la consulta popular “necesaria para desmontar un aparataje de Correa”.

Todo lo expuesto por Valdivieso, para Chávez, “es la ficción que ha venido construyendo la oposición durante 10 años. Decir que es un gobierno autoritario, que es una dictadura, que la corrupción es una cosa desmedidas, pero lo curioso de este año es que mucho de lo que ha dicho Correa ha sido confirmado”.

El sociólogo criticó que se haya creado la idea de que “en los 10 años del correismo hubo corrupción y que se robaron todo”. Recalcó que varios casos de corrupción ya se venían investigando desde el Gobierno de Rafael Correa.

Chávez enfatizó que “buena parte de los enemigos de Correa están en el Gobierno o le hablan muy cerca. Les están investigando todo y encuentra cosas que le van torciendo para decir que es corrupción”.

Sin embargo, para el director provincial de Democracia Sí, “hubo una traición evidente de Rafael Correa” y considera que lo expuesto por Chávez “es de otro país y no del Ecuador” porque, dijo, hay hechos reales de corrupción como “Glas, Alexcksey Mosquera, CAPAYA, Walter Solís, serie de exministros glosados”.

Además, indicó que “existe una serie de glosas que empiezan a salir porque ya no hay ese miedo”. Valdivieso recalcó que no es una ficción los hechos de corrupción y el viraje de la política “no es lo que nos interesa a los ecuatorianos, sino que haya una transparencia”.

Sobre las difamaciones a Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí, de ser supuestamente el “hombre del maletín”, Valdivieso aclaró que en una reunión “José Serrano le preguntó a Pabel Muñoz si tiene pruebas y él dijo no”. Asimismo, recalcó que no se judicializó el tema “porque no había nada y siempre ha sido una cadena de inventos”.

Chávez dijo que “se quiere suprimir todo y reducirlo a la corrupción”.

“Hay mejoramiento de las condiciones de la vida de la población que ahora están en riesgo, por eso sí es importante que el Gobierno se haya ido a la derecha, ¿no has visto la flexibilización laboral? Entregarle la política económica a los empresarios después de la experiencia desastrosa que eso significó para este país”, precisó.

Para el sociólogo, es abrumador que a gente de izquierda “no le preocupe el viraje a la derecha” del Gobierno de Lenín Moreno. Y lanzó una pregunta: “Asumamos el discurso que el Gobierno de Correa fue lo peor que le pasó a este país, lo peor, la cosa más horrible que le pasó a este país ¿eso justifica toda la arbitrariedad, atropello, desinstitucionalización, viraje a la derecha? El Gobierno de Moreno es uno de los peores gobiernos que hemos tenido”.

“¿Recuerdan un Presidente tan mediocre como Moreno, recuerdan una falta de dirección en el proyecto nacional tan pavorosa como la de Moreno? Me parece que por dignidad y decencia en este país, no deberíamos justificar lo que hace Moreno solo por la venganza política contra el correísmo”, expresó.

Mientras tanto, Valdivieso, al hablar de mediocridad, prepotencia y abuso, recuerda el Gobierno de Rafael Correa: “Esa es mi lectura y la lectura de muchos ecuatorianos”.

“El Gobierno de Moreno nos devolvió a los ecuatorianos la posibilidad de dialogar, de decir lo que pensamos sin ser perseguidos, en eso lo hablo en primera persona, porque muchos ecuatorianos fuimos perseguidos y, entre esos, fui perseguido”, reveló.

“Todo el mundo puede decir lo que piensa y lo que quiere”, diferenció el militante de “Democracia Sí”, al tiempo de mencionar que este ha sido uno de los aspectos importantes de la administración actual.

“Más allá de que no coincidamos con todas las posturas, más allá de que no todo lo que se dice sea verdad, pero, finalmente, hay una apertura a decirlo, eso es muchísimo”, acotó.

Acerca de la consulta popular, Andrés Valdivieso dijo que el mandante es el que decidió que haya Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aprobado con las particularidades y funciones que actualmente tiene.

“Fue el mandante y la misma Constitución de Montecristi nos dice: la soberanía radica en el pueblo y el mandante es el pueblo ecuatoriano y el 65 por ciento, 67 por ciento escogió que ese Consejo de Participación Ciudadana hoy día esté haciendo lo que está haciendo, es decir, evaluando, va a tener que calificar esas evaluaciones, en sus casos, destituirá, ratificará o cambiará, finalmente, se está haciendo una evaluación a un Consejo de Participación Ciudadana que no cumplía con el objetivo por el cual fue diseñado”, indicó.

Sobre el presunto “viraje a la derecha”, Valdivieso considera que de eso habrá que hacerle responsable al Presidente Moreno en su momento.

“Estoy viendo que tenemos ahora por fin la capacidad de los ecuatorianos de construir y mirar hacia adelante positivamente. Un Gobierno en el cual ha desbaratado toda una hegemonía que había en todos los sectores”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la ausencia de informe constitucional de la consulta popular, Andrés Valdivieso respondió que no era necesario cuando los plazos se vencen.

“La ley te daba 20 días y la ley estaba sobre el reglamento, la Corte se pasó de ese plazo, lo que diga el reglamento no importa, no estaba en concordancia con la ley, la ley es superior”, explicó el político.

“Es totalmente legítima, es legítima y legal”, insistió Valdivieso, y sostuvo que lo dicho por el Presidente del CPCCS-T deberá ser respondido por él en su momento.

En contraparte, Chávez dijo que lo “fascinante de la política” en el último año es la psicología de reflejo. “Todo aquello de lo que le acusaban a Correa es precisamente lo que hacen, es decir, irse por encima de las instituciones, designar a dedo a todo el mundo”.

“Procuro evitar la doble moral, para mí, es obvio que así como siempre sostuve que el correismo ganó 12 elecciones y, por tanto, tenía una enorme legitimidad democrática y popular, igual, la consulta me parece que tiene legitimidad democrática y popular en la elección, el proceso que llevó a la consulta fue muy raro”, insistió.

“¿Qué es lo curioso? Ahora sí la elección contundente vale, en los días anteriores, no, eso era dictadura electoral, dictadura con votos, democracia plebiscitaria, los votos no servían para nada, Correa gana 12 elecciones y 12 elecciones no servían para nada”, criticó.

“Todo el consenso cuántico gana una elección mañosa, con manipulación, arrinconando al correismo, bloqueando todas las posibilidad de participación política, eso les da legitimidad para irse encima del mandato”, puntualizó Chávez, quien sostuvo que el Consejo interino se ha ido por encima de la Constitución.

“Leí detenidamente los anexos (de la consulta) una y mil veces, no recuerdo que hayamos votado a una mini Asamblea Constituyente de 7 elegidos a dedo, no recuerdo eso, recuerdo que el mandato es clarísimo, dicen: van a evaluar a funcionarios y, en caso de ser necesario, destituirlos a los funcionarios designados por el anterior Consejo”, diferenció.

Para Valdivieso, Alianza PAÍS se implosiona por dentro, pues lo que tenía el Presidente Moreno no lo rompe, se rompe solito.

“Empiezan a darse cuenta, algunas personas, algunos dirigentes adentro, que habían hecho que se habían tolerado durante muchos años, se implosiona por dentro sin que Moreno tenga que mover un dedo, era un tema inevitable, que se venía dando, y que se fue dando porque hubo gente que tomó partido hacia el lado democrático y hubo gente que tomó partido hacia el lado de Rafael Vicente en Alianza PAÍS”, dijo al hablar sobre la ruptura del movimiento de Gobierno.

“La Asamblea no se rompe porque Moreno quiere que se rompa, se rompe porque la gente internamente, en Alianza PAÍS, entra en una contradicción, ante una realidad que muchos de ellos querían taparla, ocultarla o se resistían, no tienen nada que ver el Presidente Moreno”, aclaró.

El CPCCS-T no es una "mini constituyente", respondió el vocero político y precisó que no ha destituido a nadie que no debía. Haciendo un recuento dijo que a Carlos Baca, ex Fiscal General del Estado, le destituyó la Asamblea Nacional, en el caso de Patricio Rivera, dijo que se lo destituyó porque estaba posicionado ilegalmente en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

“Está haciéndose con el Consejo de la Judicatura, por primera vez los juicios políticos, que no hubo durante 10 años, es decir, del mismo bloque, con los mismos votos de los correístas, vivimos ahora un ala de Alianza PAÍS, en la cual entendió que la democracia no era lo que se estaba viviendo y está actuando en función de lo que ellos creen”, añadió.

“Decir que haber dinamitado PAÍS no es obra de Moreno, eso es obra de Moreno por el viraje que da”, rebatió Chávez a Valdivieso.

“Alianza PAÍS llega en un momento de debilitamiento sí, pero llega a ganar la elección, son los pretextos para lo que les interesaba, que era destruir Alianza PAÍS, el correismo y dar el viraje a la izquierda, es falsa la premisa de decir: llegamos débiles, ganaron la elección en su peor momento político”, puntualizó.

“Nadie les va a creer” que los hechos de corrupción motivaron el cambio, dijo Chávez: “Estaban ahí 10 años metidos”, lanzó.

