Familiares preguntaron a presidente Santos: "¿Por qué Ministro de Defensa colombiano felicitó a Ecuador por liberación de periodistas? (AUDIO)

Audio Mayo 24 - Yadira Aguagallo



Autoridades de Ecuador ocultaron información: "Desde el día uno sabían que Guacho los había secuestrado", indicó Yadira Aguagallo Yadira Aguagallo, novia del fotógrafo Paúl Rivas, miembro del equipo periodístico del diario El Comercio, que fue secuestrado y asesinado por disidencias de las FARC, se refirió a la información que las autoridades ecuatorianas han proporcionado para que se utilice en la investigación que realizará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer este caso. "Nosotros sostenemos que el secuestro se pudo haber evitado, pues en las últimas semanas asistimos a una serie de revelaciones, que no son solo filtraciones, que no responde a ese trabajo de investigación periodística por encontrar más datos, sino a declaraciones puntuales de las autoridades", comentó Aguagallo. Y reveló que, en la visita al Presidente Juan Manuel Santos, le consultaron ¿por qué el Ministro de Defensa colombiano llamó al Ministro de Defensa de Ecuador de ese entonces, Patricio Zambrano, a felicitarle por la liberación de los ecuatorianos tras la difusión de la noticia de diario El Tiempo?

“Se mantenían chats con alias Guacho, líder de un grupo disidente, que desde octubre de 2017 aseguraba que secuestrará y asesinará a civiles, y de por medio estaban negociaciones que tienen que ver con prisioneros, y sin embargo, desde octubre San Lorenzo, Eloy Alfaro, en todas las zonas de frontera no habían recibido la atención que ese tipo de amenazas significaba y solamente cuando ocurre un atentado con coche bomba en el comando de Policía de San Lorenzo a finales del mes de enero se empiezan a tomar acciones”, acotó.

Aguagallo recalca que “el secuestro de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra no es aislado, no es algo puntual que ocurrió el 26 de marzo del 2018, es una consecuencia de años atrás de una situación que todavía no está esclarecida”.

Está convencida de que “el inicio de esto no puede remontarse a octubre cuando empezaron los chats entre la Policía y alias Guacho, hay una trama compleja que inicia años atrás”.

“Para nosotros ha sido tremendamente complicado afrontar el asesinato de nuestros familiares en medio de un contexto que tiene que ver con el narcotráfico, con el crimen, que viene desde Colombia y no lo ha sabido asumir Ecuador, aunque es doloroso, nos levantamos todos los días porque hay verdades que tienen que ser conocidas, no solo por tres familias, sino por todo el país”, añadió.

Señaló que “la información que nos han entregado de forma simbólica, nosotros de una manera responsable y seria, la hemos sellado, un notario ha dado fe pública que eso está colocado dentro de una caja de seguridad y será el grupo de expertos de la CIDH que muy pronto empezarán con su trabajo en el país, son quienes determinen si es valioso o no lo que nos han entregado, y si contribuye o no a esclarecer las circunstancias del secuestro”.

Yadira insiste en que “si desde octubre existen amenazas, pudo haberse evitado el secuestro en la medida en que otras acciones se tomaban para precautelar las poblaciones de la frontera. Además, algo que nos sorprende en estos días es que el (ex) comandante Ramiro Mantilla de la Policía Nacional explica en una entrevista para El Comercio que ellos conocieron del secuestro por medio de estos chats y es información que nos enteramos recién, que no la sabíamos, que nos ocultaron y que no permitieron otra toma de decisiones”.

“Nos sigue pareciendo terrible que 60 días después del secuestro de Paúl, Javier y Efraín nos tengamos que reafirmar en que las autoridades le ocultaron información a las familias, entendemos que era información sensible, que no la podían decir a los medios de comunicación, pero a las familias nos debían la verdad absoluta, y desde el día uno sabían que alias Guacho los tenía en cautiverio y nos tuvieron una semana diciendo que no conocían quién los había secuestrado”.

Resalta que, según declaraciones del ex ministro del Interior, César Navas, el secuestro se realizó en Ecuador. “Ocurrió en Mataje, y, posteriormente, fueron trasladados a Colombia, y luego el presidente Juan Manuel Santos, después de dos semanas de negar que están en su territorio, reconoce que el asesinato se ejecutó en Colombia”.

“Esa es una de las preguntas que se le hizo al Presidente colombiano durante la reunión que se tuvo en Colombia. Otra de las interrogantes es quién es esa alta fuente militar que le dice a diario El Tiempo de Colombia que han sido liberados, por qué el Ministro de Colombia llamó al ex Ministro de Defensa, Patricio Zambrano, a felicitar por la liberación de los tres ecuatorianos, y total Colombia se reafirma en que fue información errónea y que no hubo liberación. Eso confirma la poca coordinación que existió durante los días del secuestro y que sigue existiendo hasta ahora para la repatriación de sus cuerpos. Es increíble que casi un mes después de que se confirmó el asesinato, sigamos esperando sus cuerpos, y lo único que recibimos de respuesta es: estamos esperando coordenadas”.

Manifestó, además, que la Procuraduría colombiana se comprometió a coordinar y solicitar que se abran otros caminos para la recuperación de los tres cuerpos.

“Colombia tiene experiencia en esto y nos han dicho que buscarán otros mecanismos para recuperar los cuerpos, pero no puede ser que a los familiares, en las mesas de trabajo que se han instalado, nos pidan sugerencias para la repatriación de los cuerpos, somos víctimas también de estas circunstancias. Yo hasta hace 60 días era una comunicadora social que me desempeñaba en el campo de comunicación en Crisis, no en la repatriación de cuerpos, por lo tanto, es el deber de las autoridades de encontrar esas estrategias para recuperar los cuerpos, no de los familiares”, dijo.

Para Yadira, todas las decisiones y pasos que han seguido las autoridades ecuatorianas demuestran el grado de inexperiencia que tienen en este tipo de casos.

“Nosotros pedimos que con los familiares se cree una estrategia sólida de comunicación alrededor del caso y la respuesta fue: usted es periodista Yadira, usted tiene más experiencia en esto, soy víctima de la circunstancia y esa no podía ser la respuesta del Estado ante una situación tan grave como el secuestro de los tres”, agregó.

Destacó que “hay una investigación abierta en la Fiscalía ecuatoriana, y en la colombiana, pero, además, de eso hemos pedido que sea un grupo de expertos de la CIDH que hagan el acompañamiento de las familias durante esas investigaciones, tanto en Ecuador como en Colombia. En este caso hay una serie de responsabilidades que se tienen que reconocer porque no puede ser que en este país asesinen a tres personas, que cuatro militares resulten muertos producto de esta problemática, que dos ciudadanos ecuatorianos se encuentren secuestrados y no sabemos nada, cuyas familias están haciendo rifas para financiarse un viaje a Colombia para pedir respuestas allá”.

Aguagallo resaltó que el jueves 24 de mayo, los familiares de Oscar Villacís y Kathy Velasco, pareja secuestrada por el grupo de disidente de las FARC, estarán presentes en la vigilia que realizarán los allegados de Paúl, Javier y Efraín, en la Plaza Grande a las 19h00.

“Van a estar ahí con sus boletos de la rifa para financiarse su viaje a Colombia, lo mínimo que esperamos es que la sociedad ecuatoriana pueda manifestar su solidaridad, son familias que necesitan un apoyo inmenso”, señaló.

(FO) (PAY)

Fuente: “El Poder de la Palabra” de Ecuador Inmediato Radio