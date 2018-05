"Saldo negativo" en primer año de gestión de presidente Moreno según bancada Revolución Ciudadana

Según comunicado del movimiento "no ha cumplido su oferta de campaña" La bancada Revolución Ciudadana por medio de un comunicado aseguró que el Gobierno termina con saldo negativo el informe a la nación por un año de gestión. Según el movimiento no se ha cumplido con las ofertas de campaña. "En lo económico, no hay horizonte estratégico ni un programa.