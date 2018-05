Universidad Católica no se conforma y apelará su expulsión de Sub-18

Sin embargo, respetará sanción individual a futbolistas La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expulsó al equipo Sub-18 de Universidad Católica tras los actos violentos del pasado fin de semana en donde, en el cotejo contra Aucas, los árbitros designados fueron agredidos por el entrenador del plantel y otros jugadores. Según el presidente del club, Miguel Almeida, se respetará las sanciones individuales a 11 futbolistas, pero consideró injusta la exclusión del torneo y apelarán la resolución.

“Me parece que la exclusión del club lo único que haría es apartar de la práctica profesional a un montón de jugadores que no participaron en los hechos, que ayudaron a mantener la tranquilidad y que se verían afectados injustamente por una sanción que en principio no correspondería”, manifestó Almeida

Fue claro al indicar que respetarán las sanciones individuales impuestas a los futbolistas y al entrenador, pero plantean la defensa para que el equipo no se quede sin competir durante medio año. El entrenador del club, el venezolano Adolfo Monsalve, fue suspendido por cinco años calendario, por empujar al árbitro central y por agredir al cuarto réferi. Antes de que se conozca la sanción, el equipo capitalino ya lo había separado del plantel.

Mientras que, 11 jugadores de la “Chatoleí” y tres de Aucas recibieron diversas sanciones, que van del año calendario a dos partidos de suspensión. “Hay sanciones individuales, dependiendo de la participación de los jugadores. Yo tengo todavía la posibilidad de analizar la legalidad de esa sanción (la expulsión del equipo) y dependiendo de si es reglamentario o no, todavía tenemos derecho a apelar”, agregó Almeida.

Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la FEF se sancionó a los futbolistas y al entrenador. Los árbitros que no se presentaron al partido de primera categoría, previsto para el lunes pasado entre Universidad Católica y Aucas, no recibieron ninguna sanción. Omar Ponce, como central, y los líneas Christian Lescano y Juan Cruz, no asistieron al estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Los jugadores de ambos equipos salieron a la cancha y esperaron 40 minutos en el campo de juego, sin que la terna arbitral se presente para conducir el cotejo. El partido fue reprogramado para el próximo miércoles, para que, de esa forma, se pueda completar la fecha 14. (JPM)

Fuente: El Telégrafo