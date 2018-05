¿Tasa aduanera con los días contados? Ministro Campana dice que no ha cumplido con su objetivo

No hemos visto que USD$30 o USD$40 millones generados haya servido para cumplir el contrabando, explicó El Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, habló del futuro incierto que tiene la tasa aduanera, que ya recibió la crítica de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), deslizando la posibilidad de que la medida sería levantada. A criterio de Campana, no se ha podido establecer que los USD$30 o USD$40 millones que ha generado "haya servido para cumplir el contrabando y se haya justificado".