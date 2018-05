RESPALDO: Alianza PAÍS y aliados anuncian acciones legales contra Rafael Correa tras críticas a Presidenta de Asamblea

"Expresamos nuestra decepción por el continuo errático actuar del exmandatario que ve enemigos donde solo hay voluntades", indicaron El Bloque Legislativo Alianza PAÍS-ALIADOS, exigieron al ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, respeto a la titular de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, tras las críticas vertidas en su cuenta en Twitter. Aseguran que el ex Mandatario "ve traición, donde solo hay libertad y compromiso de rescatar las bases fundacionales de un proyecto político que tenía como eje central la lucha contra la corrupción". Y anunciaron que "no toleraremos más injurias, tomaremos las acciones legales que correspondan".