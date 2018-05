EXPRESO (Guayaquil) Odebrecht: Pólit será juzgado por concusión

Exvicepresidente Jorge Glas es uno de los testigos citados El excontralor del gobierno de Rafael Correa, prófugo en Miami, Carlos Pólit, será juzgado hoy por concusión en el caso Odebrecht. El exfuncionario será juzgado en ausencia junto con su hijo John, quien se presenta cada 15 días ante las autoridades.

Pólit fue acusado por la Fiscalía de recibir alrededor de 10,1 millones de dólarespara desvanecer glosas y emitir informes favorables para que la constructora brasileña obtenga los contratos de proyectos emblemáticos con el Estado. La diligencia se instalará a las 09:00.

Su hijo, en cambio, fue señalado por la supuesta colocación de créditos con el producto de los sobornos que habría recibido su padre, para obtener hasta 5 % de interés.

Jorge Zavala Egas defiende al hijo del excontralor. Él anunció que su cliente estará presente en el juicio. No presentará ningún testigo porque no tiene nada que probar, señaló.

Zavala considera que si la Fiscalía sigue con la misma literatura en el proceso, el tribunal de la Corte Nacional de Justicia tendrá que confirmar la inocencia de John Pólit.

Julio Vasco asumió la defensa del excontralor hace casi dos meses, cuando Hernán Ulloa Parada se apartó del patrocinio. En el juicio Vasco argumentará que las afirmaciones del delator de Odebrecht, José Santos, no corresponden a la verdad y no tienen sustento y esa será una muestra evidente de que no existió ninguna entrega de dinero, señala.

Asegura que como se trata de un asunto político “esto deviene del cumplimiento de obligaciones como contralor general y que, por el contrario, fue a través de su cumplimiento como contralor que el Estado pudo recuperar mucho dinero”. Insiste en que se demostrará que nunca hubo perjuicio para el Estado y solo se trató de una “retaliación del anterior fiscal general Carlos Baca”.

Durante la audiencia preparatoria de juicio la defensa de Pólit anunció la presentación de 29 testigos, entre ellos el actual contralor subrogante Pablo Celi. Pero no todos declararán, anunció Vasco.

La Fiscalía anunció a 19 peritos y 18 testigos, entre ellos el exprocurador DiegoGarcía.

Las primeras investigaciones señalaron que Pólit habría exigido la entrega de dinero a cambio de emitir informes de la Contraloría sin responsabilidad en los proyectos: Poliducto Pascuales Cuenca, Refinería del Pacífico, movimiento de tierras, Manduriacu y Daule Vinces. Eso se reportó en un parte policial.

Quedó en suspenso otro juicio

El excontralor Carlos Pólit también fue investigado por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht que terminó con la condena del exvicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y tres personas más a seis años de cárcel.

Otros tres procesados recibieron 14 meses y uno fue absuelto. La apelación se sustentó el jueves y se espera resolución. Por estar prófugo, el juicio se suspendió para el excontralor Pólit.

Lavado

El primer caso por la trama de sobornos de Odebrecht se abrió en contra del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, en 2017. El exfuncionario fue acusado de recibir un millón de dólares de la constructora en coimas por el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. Mosquera fue condenado a cinco años.

Fraude

El perito José Luis Fuentes recibió un año de cárcel por fraude procesal en un informe sobre el caso Odebrecht. El policía, quien apelará la sentencia condenatoria, cambió en la transcripción de un audio el nombre de Glas por el de Guillermo Lasso, el excandidato presidencial.