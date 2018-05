Emelec 2  Barcelona 2

Crónica final-partido El Club Sport Emelec y Barcelona Sporting Club empataron en una nueva edición del Clásico del Astillero. Ayrton Preciado y Brayan Angulo marcaron para los millonarios. Mientras que Michael Arroyo y Erick Castillo lo hicieron para los toreros.

Un Clásico del Astillero que se vivió con dientes apretados. Eléctricos y toreros fueron al ataque con acciones de peligro. Los primeros minutos fueron azules. Marcos Mondaini se juntó de buena manera con Brayan Angulo, Ayrton Preciado y Carlos Orejuela. Al minuto 4, el 8 de Emelec colocó un centro al primer poste. Angulo logró cabecear para desviar el esférico, pero el mismo salió por la última línea.

Barcelona Sporting Club no estuvo cómodo en la cancha. Emelec se merecía la anotación y la efectuó al minuto 8. Brayan Angulo puso un pase filtrado para Marcos Mondaini. Él desarmó la defensa amarilla con una habilitación a Ayrton Preciado, que entró con libertad. Él alzó su cabeza para rematar y mandar el balón al fondo del arco. El marcador se puso 1 por 0.

Los de Guillermo Almada reaccionaron. Sacó su mejor juego para encerrar a su rival y crearle algunas ocasiones de gol. Emelec no veía el balón, pasó susto y miró como lo empataron. En una jugada, Xavier Arreaga metió un centro al segundo poste, pero Luis Caicedo no buscó el balón con decisión. Posteriormente, Ely Esterilla sacó un fuerte remate frontal, pero el balón golpeó en la defensa eléctrica.

La insistencia fue tal que al minuto 26, Marlon Mejía tocó el balón con su brazo para que Omar Ponce pite un tiro penal. Michael Arroyo lo cambió por gol con suspenso, ya que su remate no fue con mucha fuerza. Esteban Dreer puso su mano, sin firmeza, pero el esférico terminó en el fondo del arco. Finalizados los primeros 45, el Clásico del Astillero estuvo con un empate momentáneo 1 por 1.

El segundo tiempo fue muy tranquilo durante varios minutos. Emelec tuvo más la posesión del balón pero no se tradujo en acciones de peligro. En una oportunidad, Juan Carlos Paredes entró al área amarilla, sacó su remate y el balón pasó por un costado. Por otro lado, Esteban Dreer tuvo que vestirse de héroe luego de ganarle un mano a mano a Erick Castillo.

Como esto es Clásico, los 2 equipos no daban brazo a torcer. Al minuto 94, Brayan Angulo logró desviar el esférico en el área chica para enviar el balón al fondo de las redes para desatar la euforia eléctrica. Barcelona Sporting Club tuvo un ‘As’ bajo la manga para no perder el compromiso. Víctor Ayala realizó una chilena, que no fue bien despejada por Dreer. Erick Castillo se encontró con el balón y lo empujó para anotar el empate. (BGV)

Fuente: La Red