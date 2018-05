Pabel Muñoz sobre ley económica: "Lo que se tuvo que hacer en tres meses, ha tardado un año"

Además, manifestó que aprobación del Gobierno se encuentra en caída Pabel Muñoz, asambleísta de Revolución Ciudadana, habló sobre el primer año de Gobierno del Presidente de la República Lenín Moreno e hizo un balance general de su mandato. Ante esto, afirmó que no es positivo, ya que en un año no se han evidenciado mayor progreso y la gobernabilidad que debería tardar a lo mucho 3 o 4 meses no se ha conseguido hasta el momento. Asimismo, informó que en la actualidad existe una caída marcada en la aprobación del Gobierno, por lo que se debería reconsiderar varias cosas.