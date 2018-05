Esteban Bernal: "La propia Contraloría remite a Fiscalía el informe final" del concurso de jueces

Además, explicó que "son funciones del Consejo de la Judicatura, no de la directora de talento humano, dirigir procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial" El asambleísta Esteban Bernal, proponente del juicio político contra Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, manifestó que la documentación que había presentado proviene de la propia Contraloría General del Estado, "que la remite a la Fiscalía el informe final el 16 de mayo del año pasado". Además, mencionó que este informe no estuvo en la página web de la Contraloría hasta después de haberlo denunciado. Sostuvo que lo que se debe preocupar Jalkh, es del informe final y no del resumen del informe.