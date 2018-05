Wilma Andrade: "No todo se puede judicializar" con reformas a LOC, debe haber instancia administrativa en CORDICOM (AUDIO)

Audio Mayo 30 - Wilma Andrade



"Le hemos quitado lo punitivo de la ley, pero sí establecemos un debido proceso", explica sobre propuesta de su agrupación Wilma Andrade, asambleísta de Izquierda Democrática (ID), está de acuerdo con la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), sin embargo, se mostró contraria a que el papel del organismo lo asuma la Defensoría del Pueblo. A su criterio, debe existir una instancia administrativa al interior de la Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) para que el ciudadano acuda a exigir el respeto a sus derechos.

La legisladora comentó que la propuesta de la ID está encaminada a proteger al ciudadano, pues, más allá de que afecte o beneficie a los medios de comunicación, “lo importante es cómo el ciudadano puede acceder al derecho a ser informado adecuadamente”.

“La formulación nuestra es distinta. Quizá lo fundamental de eliminar a la Superintendencia de Comunicación coincidimos con el Ejecutivo, en eso se asemeja, sin embargo, contemplamos en que sí debe haber una instancia administrativa, donde el ciudadano, que se crea que ha sido vulnerado su derecho a la comunicación, pueda acudir a una instancia administrativa”, detalló.

Para Andrade, “no todo se puede judicializar”, por tanto, considera que en la CORDICOM debe existir una instancia administrativa.

“Hemos cambiado la conformación de la Junta Consultiva, dándole facultades como un ente asesor y permitiendo la participación de la academia, estudiantes, si bien ese ente siempre ha estado ahí, nunca ha estado activado, creemos que sí debe haber representantes de los medios privados, comunitarios, públicos”, sostuvo.

“Le hemos quitado lo punitivo de la ley, pero sí establecemos un debido proceso”, acotó Andrade, al explicar que cuando el ciudadano sienta vulnerado sus derechos, puede acudir, primero, al medio para solicitar una rectificación o réplica, después a esta instancia administrativa.

“No lo hemos modificado (rectificación y réplica) porque eso está en el texto constitucional, sin embargo, el rechazo de algunos medios de comunicación a nuestra propuesta porque decían que seguimos manteniendo esas figuras, no, esas figuras no las podemos topar porque son derechos que están contemplados en la Constitución, por tanto, no puede haber un retroceso”, agregó.

Con la reforma del Gobierno, en cambio, el ciudadano deberá acudir a la Defensoría del Pueblo, que no tiene potestades constitucionales para intervenir, pues únicamente podrá hacer un acompañamiento ante el juez, explicó la legisladora.

“Que sea siempre el juez el que determine si tiene o no derecho a una réplica, a una rectificación es un absurdo, además, conociendo cómo funciona nuestro sistema, hay muchos procesos, son muy engorrosos, son muy complejos, hay, inclusive, prioridades, muy difícil que a un ciudadano con una queja puntual le den la celeridad que se requiere”, infirió.

Insistió en que la SUPERCOM fue juez y parte en muchos casos. El 23 por ciento de denuncias fueron a cargo de ciudadanos, mientras que el 77 por ciento de casos llegaron desde el Estado.

“Quien tiene que ser protegido es el ciudadano, es el individuo, la persona, protegido frente al poder, acá no, fue el poder el protegido frente a los atropellos al ciudadano”, subrayó.

La LOC debe ser concebida desde una mirada de protección al ciudadano, resumió Andrade sobre el planteamiento de la ID.

“Los medios también tienen su poder, los medios tienen las posibilidades de ejercer su comunicación, tiene la posibilidad de conectarse o comunicar, por eso mantenemos esta instancia (administrativa)”, opinó.

En cuanto a la figura del linchamiento mediático, Wilma Andrade dijo que este recurso “limita el quehacer periodístico”. Agregó que, inclusive, en algunos casos se llegó a una censura previa, poniendo barreras al periodismo de investigación.

“En la aplicación de la ley, estamos desde el 2013, ¿acaso la ley ha logrado modificar eso? Estamos viendo a la parte de una línea editorial, de los medios de comunicación o de los intereses que pueden crearse y no de los que genera la ley o no de lo que controla la ley o regula, porque eso debía haber sido”, enfatizó.

“En la perversidad de la ley”, se involucró el tema de entrega de frecuencias, denunció Wilma Andrade, quien mencionó que esto sirvió como un mecanismo de control a los medios.

“Eso lo hizo el Gobierno anterior precisamente para que no haya una voz crítica al Gobierno, para que todos los actos de corrupción que se dieron se develen ahora y no antes, ¡qué coincidencia que todos los temas estaban bajo 7 llaves!”, sostuvo.

Al ser consultada en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre el periodismo digital en la LOC, Wilma Andrade explicó que no han entrado a la regulación de los medios digitales “porque eso implicaba darle un giro a la Ley, hemos dejado a la libre acción de estos medios”.

Recordó que grandes países han entrado a esa regulación, por ejemplo, al bloque de la Unión Europea “acaba de presentar una propuesta de control, pero nunca de contenidos, solo está el tema dirigido a grandes plataformas”.

La legisladora señaló que su propuesta es amplia y no restrictiva. “Cuando hablamos de la comunicación en su conjunto, lógicamente, está inmersos todos, pero no hemos tratado de regular acción de medios digitales”, afirmó Andrade al señalar que se debe abrir el debate.

Destacó que fueron 7 meses de trabajo para concretar su propuesta de reformas a la LOC. Para la asambleísta, los elementos deontológicos no pueden ser parte de un Ley, “son las normas morales, éticas, que es el deber ser del periodista o comunicador”. Añadió que los derechos “son generales y pueden ser reclamados por quien lo ejerce”.

Por último, destacó que, en la Asamblea, tienen una posición abierta, van a revisar su propuesta y buscarán que exista un equilibrio en la ley. “No puede existir una Ley que limite el quehacer periodístico, que limite el periodismo de investigación y tampoco una ley que no le dé los derechos de los ciudadanos en su derecho a la información, comunicación, que sea verás y contrastada”, acotó.

