Carlos de la Torre: "No se puede calificar a este conjunto de propuestas económicas como plan porque no tienen coherencia"(AUDIO)

Audio Mayo 30-carlos de la torre



Exministro dice que en documento presentado por Ejecutivo se limita a una pequeña parte de la economía El ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre aseguró que tiene preocupaciones sobre el plan de reactivación económica presentado por el Ejecutivo. "Este es un conjunto de propuestas, porque no podemos calificarlo de plan ya que no hay coherencia. Básicamente se establecen dos espacios en los que se implementarían acciones puntuales: política fiscal y espacio productivo que pretende impulsar desde las inversiones".

“No podemos hablar de un plan económico porque se está limitando fundamentalmente a una parte pequeña de la economía que es la política fiscal. Porque los incentivos a las inversiones no constituyen una verdadera política productiva que sería uno de los brazos que entran en un verdadero programa económico. Asimismo tampoco existe un política comercial”.

De la Torre aseguró que estos temas faltantes ya se habrían propuesto cuando se encontraba en el cargo. “Estos tenían que irse desarrollando desde las carteras responsables y hasta la fecha no tenemos esas políticas que configuren un verdadero plan económico”.

Para el economista estas propuestas tienen contradicciones. “Podemos ver que en términos de déficit fiscal cada quien opina ya que no se han dado las cifras correctas. El déficit fiscal del sector publico no financiero para el año 2017 es el 5,5% del Producto Interno Bruto aproximadamente US$ 5 500 millones de dólares, si se quiere sumar o restar otras cosas esto ya es cuestión de una perspectiva política”.

De la torre aceptó que este déficit es importante y debe ser corregido. “La contradicción en términos generales es que se va a ir cerrando este déficit en tres fases. Se incorporan términos técnicos como el déficit primario, quitando todo lo que corresponde a servicio de la deuda externa. Pero para reducir un déficit hay que aumentar los ingresos y reducir los gastos pero lo que nos dicen es que se van a dar exoneraciones tributarias. Aquí hay una contradicción”.

Cuestionó estas acciones diciendo que “cómo se va a lograr incrementar ingreso si el Estado va a hacer un sacrificio fiscal muy grande en aras de esta supuesta inversión. Estas propuestas son de ahora, hay que entender que no hay que ahogarle nunca a la empresa con impuestos pero en el caso ecuatoriano estamos muy lejos de eso. La carga tributaria, es decir cuánto las empresas en general pagan como impuesto a la renta respecto a su actividad económica, en el Ecuador tenemos los índices más bajos de América Latina estamos en niveles que ni siquiera llega a un 5%”.

“Esto implica que Ecuador no es el país donde más impuestos pagan las empresas y si así no ha venido las inversiones extranjeras no es que bajando todavía más los impuestos se va a a generar aún más inversión. Esto es como nos tratan de transmitir un concepto erróneo”, anunció.

De la torre explicó que está de acuerdo que la inversión local o extrajera puede ayudar a la economía pero no en todos los casos. “Cuando se aplican incentivos generales a simplemente las nueva inversiones en Quito o Guayaquil y se dice que no pagaran el impuesto a la renta por los próximos 8 años o si son fuera de estas ciudades no pagaran en los próximos 10 años primero estamos abriendo las puertas a cualquier tipo de inversión. Los países que han apostado por conseguir fuerte inversión extranjera generan incentivos muy puntuales obre sectores específicos”.

De la Torre aseguró que el Estado dependiendo de las medidas que se tomen en reducción de impuestos el estado dejaría de percibir entre US$ 500 o US$ 1000 millones de dólares al año. Si es que se aplica la amnistía tributaria en este caso las deudas pendientes con interés y multas ascendería a US$ 4000 mil millones de dólares y sin las multas se hablaría de US$ 2000 millones de dólares. “La expectativa que se tenía con la amnistía era recaudar US$ 800 millones, entonces el país estaría perdiendo cerca de US$ 1200 millones de dólares”, mencionó.

De la Torre presentó cuales eran las propuestas que este tenía en su plan económico. “Básicamente en términos de ingresos hay muchos otros espacios donde se puede perfeccionar los ingresos. De acuerdo al programa que se le presentó al Presidente en su momento a fines de febrero se podía salir adelante con: la revisión de crédito tributario principalmente a exportadores, porque estas medidas lo que generan son espacios de elusión tributaria. Son mecanismos que permiten que se haga trampa, solo ajustando este sector podríamos conseguir US$ 400 millones de dólares”.

“Otra de mis propuestas era que hay que aplicar una medida que ayude a sostener a la dolarización que también es un gran problema. Uno de los conflictos más importantes, que no ha sido visualizado es el riego de que la dolarización pueda no ser sostenible en los siguientes meses y años si es que las divisas siguen saliendo con esta velocidad”. Aseguró que por cada dólar que ingresa por exportaciones salen dos por importaciones.

“Lo que teníamos que aplicar es un incremento de los aranceles a 375 partidas de bienes que son de consumo suntuario que no es necesario para la economía. Con eso nosotros lograríamos reducir el drenaje de divisas en aproximadamente de US$ 800 millones de dólares y el país recaudaría e cerca de US$ 400 millones”. Sobre el tema de impuestos que no se han pagado por parte de grandes empresarios la propuesta de De la Torre era de darle la potestad del SRI de coactiva ya solo con ese anuncio tenían que pagar”.

De la Torre dijo que con esa medida se esperaba recaudar cerca de US$ 1500 millones de dólares y con estas propuestas ya se pudo haber recaudado cerca de US$ 3 mil millones y “si a esto le sumamos medidas menores junto con un ofrecimiento que vino de los ministerios de los Recursos No Renovables y de Energía podría el Estado recibir cerca de US$ 1000 millones de dólares. “Con todos estos ingresos podíamos ver por el lado de los recortes pudo haber implicado no necesariamente en el despido de todas las personas que están saliendo de sus trabajos ahora”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato