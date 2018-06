Caso Balda: Jueza ordena prisión para Pablo Romero y Fausto Tamayo

Además, Fiscal General calificó a este caso como un crimen de Estado La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho ordenó la prisión para el ex director de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), Pablo Romero, y para el ex comandante de la Policía, Fausto Tamayo. Luego de que el Fiscal General, Paúl Pérez Reina, pidió su vinculación en el caso de presunto secuestro del ex asambleísta Fernando Balda. Además, Reina calificó de crimen de Estado porque, explicó, existen cheques que habrían financiado este hecho.