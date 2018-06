Observatorio detectó 3 círculos de corrupción y pide que concesión de frecuencias sea declarada nula (AUDIO)

Audio Mayo 31 - Juan Carlos Solines



ARCOTEL y CORDICOM deberán definir mecanismos para que quienes actuaron de buena fe "no se vean perjudicados" Juan Carlos Solines, vocero de Observatorio de Frecuencias, detalló que en el proceso de concesión de frecuencias hubo tres círculos de corrupción: el primero que ofertaba que las frecuencias no ingresen al concurso; el segundo, que brindaba armar proyectos comunicacionales para participar en el concurso y, el tercero, pedía dinero para asegurar la entrega de frecuencia. Por estas y otras irregularidades, considera que el proceso debería ser declarado nulo.

Solines recordó que, a lo largo de todo el concurso, el Observatorio denunció las anomalías e ilegalidades detectadas, sin embargo, advirtió: “tampoco debemos rasgarnos las vestiduras como que, en este momento, estamos descubriendo”.

“El tema de las frecuencias de radio y televisión fue una administración mafiosa, absolutamente politizada, movida por intereses creados, por intereses económicos, políticos, desde hace varias décadas, en distintos gobiernos, fue lo que se denominó la feria de las frecuencias”, mencionó.

El vocero del Observatorio de Frecuencias precisó que, por mandato constitucional, en la Carta Política del 2008, se ordenó la formación de una comisión de auditoría para la asignación de frecuencias.

“En ese informe, presentado en mayo del 2009, se determina una serie de irregularidades, se alteraban informes, se concesionaban frecuencias sin informes técnicos, no se respetaba la prelación de las solicitudes, había devoluciones y concesiones, es decir, hay un listado de anomalías, informe que tenía origen constitucional, pero ese informe, entregado en mayo del 2009, fue metido en un cajón y nunca se hizo nada”, aseguró.

Según Solines, el Fiscal General tenía elementos suficientes de indicios de responsabilidad penal, en muchos casos, para seguir un proceso, sin embargo, no se hizo nada.

“Eso evidencia que no hubo una verdadera voluntad política para corregir las taras del sistema de reparto y concesión de frecuencias para radio y televisión”, dijo, al tiempo de aseverar que el espectro es un recurso natural, por lo tanto, no le pertenece a las radios o los canales de televisión, sino al Estado.

Este antecedente “nos trae al presente”, opinó Solines, quien relató que el anterior Gobierno llamó, “en un mal momento porque era un momento que nos avecinamos a un proceso electoral” al mayor concurso de frecuencias de la historia de país.

“1472 frecuencias (de casi 3.000) salieron a concurso, creo que no era necesario hacerlo de esa manera porque las propias autoridades que controlaban las frecuencias, actualmente, ARCOTEL, ya habían hecho concursos menores, por ejemplo, para medios comunitarios, que habían sido declarados desiertos porque no habían postulantes”, enfatizó.

“Con la justificación de que se quiere democratizar los medios de comunicación, el espectro radioeléctrico, en la práctica no se hizo eso”, indicó y sostuvo que existieron círculos de corrupción.

“El informe ratifica las denuncias que veníamos haciendo como Observatorio de Frecuencias”, probó. Por ejemplo, una de ellas era una red que ofrecía que una frecuencia determinada no entre a concurso.

“¿Por qué entraron unas sí u otras no? Estas 1472 frecuencias que entraron a concurso ¿en base a qué fueron seleccionadas? Esto que era una gran cantidad, inédito en el país ¿por qué unas sí y otras no? (la red ofrecía) que no entres, que te mantenga tu frecuencia fuera del concurso”, detalló.

Así también se formaron grupos que ofrecían armar los proyectos comunicacionales.

“Te armo el proyecto técnico, el proyecto comunicacional y te aseguro que te armo de una forma porque tengo conexiones y se cobraban ingentes sumas dependiendo de la provincia, del tamaño de la provincia, a los que querían postular por una frecuencia para hacer estos informes de acuerdo a lo que querían las autoridades”, reveló.

El tercer círculo, que, a decir de Solines, fue el más grave, incluso, hubo detenidos y se involucró a un ex asesor del ex Vicepresidente Jorge Glas, a un comunicador, pedía dinero “directamente para que, una vez entrado en el concurso, te asegures que te den la frecuencia”.

“Esas tres instancias de actos se identificaron y fueron denunciados por la veeduría porque nosotros recibíamos denuncias de los postulantes, luego, revisando la documentación y las bases encontramos una serie de anomalías que también son ratificadas por el informe de la Contraloría”, agregó.

Sobre el proceso, la Contraloría ratificó que se vulneraron principios fundamentales del concurso como, por ejemplo, haber utilizado un instructivo para calificación de proyectos comunicacionales que fue realizado en agosto, cuando ya se habían realizado las postulaciones.

“La discrecionalidad que había para la asignación de puntos de acción afirmativa. Otra distorsión: se les hacía competir por una misma frecuencia a medios comunitarios con medios privados cuando la propia Ley de Comunicación los determina como distinta naturaleza, los clasifica y describe qué tipos de medios son”, subrayó.

Para Solines, una de las “anomalías más graves” es la identificación de tres grupos empresariales que “habían pretendido engañar a las autoridades presentado un gran número de solicitudes con empresas que, aparentemente, eran independientes”.

Los grupos a las que se refiere Solines son: del asambleísta Jorge Yunda, Ángel González con diario El Comercio y Lenín Andrade con grupo Manabí, que ya operan medios.

“Hoy en día, 2018, después de 10 años de correismo, donde supuestamente se iba a combatir la concentración de frecuencias, vemos estos grupos que señala la Contraloría y uno de ellos es un grupo extranjero, cuando nuestra ley prohibía, no de ahora, la tenencia de medios a extranjeros”, reprochó.

“No es persecución política, hay un informe de Contraloría”, le dijo Solines a Yunda, quien adujo esa justificación, y le recomendó: “Responda por los hallazgos que se han encontrado, que desvirtúe y que no diga que es una persecución política”.

“Habrá que analizar, más adelante, ¿qué pasó en el periodo en el que el señor Yunda fue presidente del CONARTEL (Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión)? Hay que ver cómo se subsanó o se permitió que el señor Ángel González, siendo un grupo extranjero, tenga esta gran cantidad de medios locales, eso no está en el informe de la Contraloría, pero creo que hay que seguir investigando”, cuestionó.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre si debería anularse el proceso, Juan Carlos Solines respondió: “Definitivamente, luego de escuchar los hallazgos de la Contraloría, no hay forma de convalidar ese proceso, ese proceso tiene que ser declarado nulo”.

“Que esa nulidad del concurso va a acarrear problemas y generar perjuicios a personas que actuaron de buena fe y que obtuvieron frecuencias en base a este concurso, sí, es verdad, habrá que ver mecanismos para evitar que se perjudiquen a esas personas que actuaron de buena fe”, posibilitó.

No obstante, admitió que, de ninguna forma, se podrá convalidad esas frecuencias: “No puede decir: su frecuencia, porque actuó de buena fe, es válida”, ya que el proceso está viciado “aunque no haya sido su culpa”.

“El ARCOTEL, CORDICOM tendrá que ver mecanismos para que esas personas no se vean perjudicadas por actos y anomalías de funcionarios públicos y de personas naturales y jurídicas privadas, que no les competen a ellos”, mencionó.

Solines explicó que su trabajo quiere señalar las irregularidades que se produjeron y será la Contraloría la que determine responsabilidades administrativas y penales.

“Hay indicios de responsabilidad penal. Entre las posibles figuras delictivas que se produjeron podría haber asociación ilícita o tráfico de influencias. La empresa del tío del ex vicepresidente Jorge Glas, Televisión Satelital, podría estar determinada en este conflicto, porque al principio no estaba calificada y de repente súbitamente le calificaron”, citó.

En otro tema, habló sobre las nuevas tecnologías y medios independientes, explicando que el Ecuador está dirigiéndose hacia este objetivo.

“Cuando tenemos una sociedad, como, por ejemplo, la ecuatoriana, donde ya hay un 100% de penetración de teléfonos inteligentes, los precios de internet siguen bajando y familias de escasos recursos pueden acceder a una conexión, podemos ver que la Ley Orgánica de Comunicación debería actualizarse y tratar de convertirse en una legislación del siglo XXI”.

“Es decir, para qué regular franjas horarias si las nuevas generaciones ahora acceden por dispositivos móviles a cualquier hora, a través de servicios como Netflix, que son accesibles a todos los estratos. Ahora los menores pueden ver lo que quieran. Yo creo que la ley tiene que ubicarse en el tiempo y, por ejemplo, esos medios nativos digitales son las fuentes primarias de información”, mencionó

Para Solines, el tema de frecuencias va a tener una vigencia por un determinado tiempo, pero “no por mucho más porque inclusive las radios internacionales ya tienen sus espectros en línea. El trabajar en la Ley de Comunicación ojalá permita modernizar esta legislación”.

Juan Carlos Solines aseguró que eliminar la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) fue un error.

“Mal o bien es un ente que pertenece a la Función de Transparencia y Control Social. Esta es una oportunidad para ver qué está pasando. Los medios tradicionales están en grandes problemas económicos porque hay varios conflictos como, por ejemplo, el poder inusitado que tiene las agencias de publicidad”.

Además, escuche en la pestaña de AUDIO:

Correctivos para un eventual concurso

(PAY) (BGV)