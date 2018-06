Según María Elsa Viteri, ministra Eva García le preguntó "¿por qué no subir IVA si todos estaban de acuerdo?" (AUDIO)

Audio 31 Mayo - María Elsa Viteri



Exministra de Finanzas aseguró que, al llegar a su cargo, no sintió respaldo de equipo económico del Gobierno La exministra de Finanzas, María Elsa Viteri, reveló varios de los detalles que causaron malestar dentro del equipo económico del Gobierno Nacional cuando llegó a su cargo. Una de las propuestas a la que se negó, según dijo, fue a la elevación del IVA, como se proponía en un inicio. "La ministra (Eva) García me dijo que ¿por qué no nos íbamos por una elevación del IVA, si todos estaban de acuerdo? Así ella se enoje, esa es la verdad", añadió.

“Hay una diferencia enorme entre algunos meses y dos meses; entre lo que yo recibí y lo que entregué. Esto es importante porque, independientemente de que todo el equipo económico anterior haya o no haya trabajado en un programa, plan; yo quiero confirmar que, el día en el que me llaman, el presidente Lenín Moreno pide que se eme entregue el programa trabajado y lo que se eme entrega son dos páginas”, relató.

En ellas, dijo, la base fundamental del programa económico “era la subida del IVA”. “Por eso es que yo me niego rotundamente. Primero, porque dos páginas no dicen nada. De alguna manera no fue Carlos de la Torre el que me entregó. Yo no lo conozco en persona, tengo diferencias de criterio partiendo de que creo que tiene muy poco conocimiento, por ejemplo, de lo que ocurrió desde el 2008 y 2009 en términos del endeudamiento del país, y se permitió dar opinión en lo que sustenta una posición contraria a un proceso soberano y responsable”, cuestionó.

“Pero yo recibí dos páginas. Yo llego a una reunión que ya estaba comenzada y dije que no llegué a subir impuestos y el Presidente de la República apoyó esa posición. Pero hoy, después de mi salida, un titular de diario Expreso del 19 de mayo, dice: ‘Finanzas rehace la ley urgente’ y ‘la propuesta de María Elsa Viteri y otros funcionarios que todavía están en el frente económico fueron desechadas, el IVA no se incrementará’. Es decir, esto aparentaría como que yo fui la que propuso el incremento, cuando yo lo rechacé”, lamentó.

Recordó que fue quien, entre el 13 y 14 de mayo –cuando los representantes principales del frente económico apostaban por una revisión del IVA-. “Así la ministra (Eva) García se enoje porque yo dije en la reunión, que no, pues yo soy fiel a la verdad. Cuando estábamos conversando me lo plantearon y la ministra García me dijo que ¿por qué no nos íbamos por una elevación del IVA, si todos estaban de acuerdo? Así ella se enoje, esa es la verdad”.

“Finalmente, en la mañana ya Santiago Cuesta me había dicho que la presión tributaria era muy baja. Yo, definitivamente, jamás iba a ir por esa línea porque eso es darle, a todos por igual, la responsabilidad, cuando no debe ser así, sino de forma equilibrada y de acuerdo a las posibilidades y a cómo se originan los problemas”, comentó.

A criterio de la Exministra, durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio, tuvo una muy buena posibilidad de decir que no estaba de acuerdo con el alza del IVA, sentido en el cual hubo apoyo del Presidente, pero además, durante su intervención advirtiendo acerca de que habría esta intención, “frenó ese facilismo”.

Viteri explicó que el IVA es un impuesto regresivo y no está relacionado a la capacidad del agente económico. Es decir, cuando se paga el IVA, no importa las posibilidades que se tenga en la economía, sino que es igual para todos. La tendencia, realmente, para mejorar la redistribución de riqueza eficiente o un bienestar más adecuado, es alejarse de los impuestos indirectos e irse hacia los directos, detalló.

“Un impuesto indirecto es el IVA porque todo el mundo paga lo mismo, independientemente de su posibilidad. Uno directo es el Impuesto a la Renta, en donde se paga de acuerdo a lo que se gana. Sin embargo, el IVA es un instrumento recaudatorio facilísimo, es el que ‘está en la percha’, tú lo pones e, inmediatamente, se generan recursos. De alguna manera, cada punto del IVA significa US$1.000 millones, entonces es mucho más fácil que le pongas el IVA a que te metas en términos de eficiencia, a revisar y reestructurar la economía”, precisó.

En el nuevo plan económico presentado por el Gobierno se habla de una cifra de déficit fiscal que se aproximaría a los US$10.000 millones. Según la Exsecretaria de Estado, de lo que se encuentra, una evaluación desde su perspectiva, de aquí al final, el Ecuador necesitaba alrededor de US$4.000 y algo más de millones. “Pero hay que hacer una distinción: la ley no es el programa económico, la ley es uno de los instrumentos para cubrir el programa económico. Paralelamente hay que fijarse en otras decisiones que se tomen”.

“Por ejemplo, hay ciertas decisiones que pueden ser tomadas por acuerdos o resoluciones y no necesita la normativa. Lo que pasa es que la ley, al necesitar pasar por la Asamblea, necesita 30 días y, evidentemente, todo lo que es la parte tributaria, tiene que pasar por ley porque es un requisito. Después de esas dos páginas que recibo, me siento a evaluar cuál es la situación real, desde el principio, lo que menos recibí fue apoyo del equipo económico”, criticó.

Relató que, cuando revisa los datos de los ingresos presupuestados y los gastos, se da cuenta de que en los ingresos no se los iban a realizar. “Es decir, habían algunos ingresos que nunca iban a aparecer (ventas y cálculos a nivel de recaudaciones tributarias que, para mi gusto, eran muy forzadas), y gastos que no aparecían y que, sin embargo, eran ofertas de acciones”.

“Cuando planteo el programa y las necesidades y requerimientos de recaudación para establecer qué se hacía, en una reunión con los empresarios, les dije que lo primero que se hizo es sincerar y partir del hecho de que lo que está escrito se puede realizar”, mencionó.

Según la Exministra, temas como el Impuesto a la Salida de Divisas que se contemplan en el actual programa, también se consideraron en el anterior, sin embargo, lo que ella planteaba era cuestionarse quién le iba a asegurar que, el hecho de dar estas ventajas, realmente va a atraer la inversión. “La única forma en la que esto se sustenta es que traiga retornos por otro día. Es decir, uno hace un sacrificio esperando recuperar de otro lado”.

“En una de las conversaciones que tuve con Pablo (Campana), ministro de Comercio Exterior, con quien tengo una excelente relación, le dije que no me podía presentar un proyecto de ley que signifique un costo de US$600 millones cuando apenas voy a recuperar US$200. Entonces, ahí comenzaron las revisiones porque el procedimiento fue, una vez que se lanzó el programa, el Ministerio de Finanzas puso a trabajar las mesas técnicas para realizar la ley. Allí intervinieron todas los involucrados y allí salieron las propuestas”, dijo.

Detalló que dichos planteamientos fueron revisados, personal, individual y colectivamente porque muchos de los lineamientos que se habían dado, no se habían tomado en cuenta desde las mesas técnicas. “Por ejemplo, el tema de la remisión –que si bien es un tema que estaba puesto siempre-, yo lo planteé con una diferenciación importantísima de las dos remisiones anteriores que es, otorgar un plazo de pago para los medianos, pequeños y micros porque esta gente es la que se enfrenta a que el SRI no le da facturas por algún problema, pero al mismo tiempo, no tiene oportunidad de reactivación. Este es el sector que, realmente, genera una dinámica en el empleo”.

“Yo creo que, en última instancia, la opción fue por dar paso a una posibilidad de generación de inversión extranjera. El tema de la reactivación era un poco para ayudar, en corto plazo, a pequeñas, medianas y micro empresas porque, para mí, el camino de la dinamización es la economía popular y solidaria. Yo creo que el eje central de la reactivación es esa”, manifestó.

Desde su punto de vista, el tema va más allá de estructuración de dicho sector, por lo que no se pueden poner medidas en donde aún no está estructurado. “Si se revisa el programa que presenté, hay una agenda chiquitita a la que muy pocos le prestaron atención y que es el trabajo con la economía popular y solidaria que, desde mi estrategia, no estaba a través de esta ley”.

“Ya tenemos una ley que, si bien requiere de algún tipo de reformas, se puede trabajar con lo que tiene, lo que necesita es una decisión en otro sentido. Ahora he escuchado que se crea un fondo para créditos, pero yo pregunto: ¿Y la institucionalidad que se creó alrededor?, ¿por qué no se reestructura, se da fortaleza a esa institucionalidad, que es la que realmente va a dar sostenibilidad al proceso?”, cuestionó.

Viteri expuso que, en el plano de la remisión, se encontró con diferencias sutiles, pero importantes con respecto a lo que se construyó con lo que se presentó en la ley. “Por ejemplo, en el tema de definir a quiénes se les da los 2 años de plazo y a quiénes no. Lo mío era tomar las definiciones de gran empresa versus el resto de las empresas. Ahora está el promedio de los ingresos de los 3 últimos años. De esa forma se va a dar 2 años de plazo a la gran empresa también”.

“Por ejemplo, yo no incluí en la remisión el tema aduanero y en la ley está la inclusión. Aquí, lo que los asambleístas tienen que preguntarse es qué significa una revisión posterior y cuál es el procedimiento con el que se llega”, relató.

Finalmente, comentó que, en términos de comercio exterior, el caso ecuatoriano es un caso particular. “Pablo Dávalos, cuando me nombraron a mí salió a darme palo, no sé por qué. Pero cuando tiene que hablar se queda callado, pero en otras circunstancias sí dice que los exportadores dejan miles de millones de dólares afuera, pero cuando tiene que hacerse presente ahí se queda callado”.

“Yo se los dije en la cara a los empresarios, que los iba a llamar a una firma de un compromiso frente a la ciudadanía. Este sector me pedía la eliminación del ISD y yo se los eliminaba, pero tenían asegurarme que todos los flujos de exportaciones regresaban al país y que todos los precios con que se importaba sean los verídicos. No puede ser que cueste un centavo un mazo de dólar que se vende a US$3,50”. Aseguró que por este tipo de aseveraciones Viteri ya no está en el cargo. (JPM-BGV)

Fuente: “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/Radio