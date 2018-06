Gina Chávez: "Corte Constitucional está anulada como institución para limitar poder público" (AUDIO)

Audio Mayo 31 - Gina Chávez



Explicó que con acciones y pronunciamientos desde el Consejo transitorio, este vendría a sustituir a la Corte Constitucional bajo el pretexto de eficacia de voluntad popular Gina Chávez, académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), explicó que las acciones del Corte Constitucional (CC) son "evaluar constitucionalmente las acciones del poder público y si no puede evaluar las acciones del presidente o del Consejo transitorio, no tenemos Constitución". Cuestionó que no exista un órgano de control constitucional "que nos diga que las acciones del Consejo de transición es o no constitucional". Por ello, tras el silencio de la CC sobre la consulta popular y las acciones del Consejo transitorio, Chávez considera que "la Corte Constitucional está anulad como institución para limitar el poder público".