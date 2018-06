ACLARACIÓN: Santiago Cuesta Caputi, consejero de Presidente, admite amistad con petrolero cuestionado

Sin embargo, aclara: "no mantengo ni he mantenido un vínculo comercial más allá de esa relación" Luego de que el activista político, Fernando Villavicencio asegurara que el consejero de la Presidencia, Santiago Cuesta Caputi, mantiene vínculos con empresarios petroleros cuestionados por presunta corrupción; el funcionario, admite que mantiene una relación de amistad, por más de 40 años, con uno de ellos: Enrique Cadena. Sin embargo, aclara –entre otras cosas- que no mantiene ni ha mantenido una conexión comercial más allá.