Canciller Espinosa "incumplió funciones", asegura asambleísta Byron Suquilanda (AUDIO)

Audio Byron suquilanda



Explicó que hay muchos conflictos que no han sido resueltos por el Ministerio de Movilidad Humana Byron Suquilanda, asambleísta se refirió al pedido de juicio político a María Fernanda Espinosa, Canciller de la República y aseguró que sus acusaciones serán por el incumplimiento de funciones entorno a la Ley de Movilidad Humana en los art. 21,22 y 23 y la Constitución en el artículo 40 en el acápite de la Movilidad Humana.

“Las personas que hemos esperado con avidez que la política internacional nos favorezca hemos sido olvidados en la última década. El primer antecedente fue que a los 9 años y medio del gobierno anterior se aprobó la Ley de Movilidad Humana y recién en agosto del año pasado se aprobó el reglamento”, comentó.

“Siempre se dieron los insultos al imperio, algo que yo no compartía, cuando a EE.UU albergó a más de dos millones de ecuatorianos y desde el exterior se ha dado un aporte valioso a la economía del país por parte del envío de las remesas que fluctuó de cerca de US$ 3 mil millones de dólares. Esos antecedentes permitían que los ecuatorianos en el exterior confíen que el Estado se preocupará por ellos y eso no ha pasado”, mencionó.

Para Suquilanda las relaciones exteriores del Ecuador en cuanto a la atención de los migrantes los anteriores gobiernos han fallado. “Hubo una vez que los Estados Unidos concedían la amnistía para 250 mil ecuatorianos en el tratado de protección temporal y el gobierno no hizo nada. Esto no paso en la gestión de la canciller Espinoza pero es un antecedente de la secuela de desatención que hay ahora”.

“Por ejemplo se prevé en la Constitución que el Estado tiene la obligación de asistir legalmente a los compatriotas que se encuentren presos o que tengan problemas con sus derechos humanos en el exterior pero esto no se hace por que se aduce que no hay dinero”. Suquilanda se refirió a los casos de los 80 detenidos en la cárcel y están incomunicados.

Sobre este caso explicó que los ecuatorianos fueron detenidos en altamar en Centroamérica por narcotráfico. “La mayoría jóvenes que ingenuamente llevaron droga a este lugar. Nadie esta pidiendo que se los exculpe sino que se les entregue a ayuda y se les de su derecho constitucional a la defensa”.

“Esa atención no ha habido. Personalmente yo he pedido a la señora Canciller actual para que nos reunamos y hablemos sobre estos temas. Porque hay más de 200 personas que han desaparecido en la fromtera Méjico- Estados Unidos y los familiares quieren saber que paso y no se sabe nada. De estos temas que son de derechos humanos yo he querido hablar con la canciller y se me ha cerrado la puerta”.

El legislador explicó que hay denuncias verbales porque mucha gente coterráneos no quiere asomar o hacer sus denuncias oficiales por su estatus irregular en otros países. “Esto nunca fue atendido , alguna vez se me comunicó que me iba a atender el Viceministro pero esto no paso. Mi actuación en la Asamblea nacional es un llamado a la unión, sin banderas políticas”.

El asambleísta aseguró que su acusación para el juicio político será el incumplimiento de funciones entorno a la Ley de Movilidad Humana en los art. 21,22 y 23 y la Constitución ecuatoriana en el artículo 40 en el acápite de la movilidad humana. “También y reclamo por los US$ 5 millones de dólares que se han gastado para mantener a Julian Assange. Para los ecuatorianos no hay dinero pero para un extranjero si”.

“Hay muchas cosas que están en el ambiente. Parece que hay una reciprocidad entre Canciller y el actual Presidente sé que este no es un motivo de enjuiciamiento pero es un antecedente para que se entienda todo este proceso”.

Suquilanda aseguró que el incumplimiento de funciones en cuanto a la política internacional en la frontera norte también es otro motivo para el enjuiciamiento político. “Cuando se requería la participación diplomática del Ecuador para negociar sobre el caso de los tres caballeros de El Comercio. La señora Canciller salía de una cumbre en Lima y viajaba al exterior a una candidatura”.

“Esa falta de la participación de la Canciller y dejar en manos del Ministerio del Interior es grave. Lo que pasa ahora es que la ley de Movilidad Humana también contempla la repatriación de cadáveres que también se está incumpliendo. La canciller no ha hecho nada para esto”.

Suquilanda comentó que quisiera saber a ciencia cierta cuál ha sido la insistencia que esta cartera de Estado ha tenido ante el tema. “Ha habido una tibieza, una frialdad de enfrentar el problema. Así como nosotros mediamos el problema con el ELN así debimos haber asistido para que se consiga la repatriación de los cuerpos. Los deudos están acongojados y todo el pueblo ecuatoriano quiere saber dónde están los cadáveres. Quiero saber qué es lo que pasa con la pareja que está actualmente secuestrada, este tema esta en Colombia cuales son nuestros acciones diplomáticas frente al tema”.

Para el legislador la Canciller es la responsable sobre estos conflictos. “Ella es la responsable si no lo puede hacer personalmente ella tiene instancias para poder delegar y hacer valer nuestro derecho internacional. Aquí solo estamos acordándonos de la frontera norte pero estamos descuidando la frontera sur”.

“Nosotros en el Ecuador desde la perspectiva internacional somos un país que estamos llenos de códigos, leyes y procedimientos legales pero en el fondo se quedan en el papel y eso es lo que debemos que superar. Tenemos que lograr que las políticas sean de Estado y no solo de turno”, mencionó.

También se refirió a las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno ante una cadena alemana en la que señala que el caso de Assange es problema de la Cancillería. “Esto demuestra falta de coherencia en gobernar. El señor Presidente de la Republica ofreció una cirugía mayor en el país, hablando en términos médicos, parece que el momento anestesiar se anestesió a él mismo porque tiene una tibieza para gobernar. Ya en este momento era que tome otro impulso este Gobierno en relaciones internacionales, problemas económicos que ahora están tratando de arreglar con el nuevo Ministro de Finanzas”.

“Aún se mantiene en el Gobierno gente que le ha hecho mucho daño al Ecuador en los últimos 10 años. Como puede ser que él como cabeza de un Estado diga que él no tiene nada que ver con esto y le eche la culpa a una Canciller y después diga yo respeto lo que ella hace. El pueblo ecuatoriano escogió a un líder, a un gobernante, a un estadista pero eso no ha pasado”.

El asambleísta explicó que el momento que las nuevas autoridades del Ejecutivo decidieron participar del Gobierno se adhirieron a un proyecto político. “Ellos no están hablando de un proyecto político responsable sino solamente de gobernar tirando margaritas al aire para ver que cae. Ninguna de estas personas tiene que ver con nuestro movimiento político. Tendríamos que ver cuál es el movimiento político que los ha llevado a cogobernar”.

Suquilanda aseguró que ya se cuenta con las firmas para la petición de juicio político. “Sobre los votos son las firmas que se presentaron y el resto de Social Cristianos que no firmaron porque no estuvieron aquí y tenemos el compromiso del bloque disidente del partido de Gobierno que también no están de acuerdo con la situación. Este es un problema de los ecuatorianos no del centro ni derecha”.

“La candidatura no es candidatura de los ecuatorianos este es un capricho simplemente para proteger a Venezuela, Nicaragua y otros regímenes fracasados económica y políticamente”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato