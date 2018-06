EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Reforma a ley da paso a venta de acciones de medios incautados

El canal TC Televisión es uno de los medios de comunicación incautados. La propuesta de reformas plantea la venta del paquete accionario. Parte de las reformas abre paso a este proceso. Representantes de organizaciones de comunicación sugieren que se explique el mecanismo, además de llevar ante la Justicia a quienes fueron parte de la administración. Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/reforma-loc-venta-medios-incautados Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec

El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) establece una transitoria que da paso a la transferencia de las acciones de los medios incautados, “con el fin de viabilizar su venta para la recuperación de recursos a favor del Estado”, según explica la Secretaría de Comunicación (Secom) Específicamente la disposición transitoria primera aclara que “las instituciones del sector público que mantengan la propiedad de acciones, participaciones u otro tipo de propiedad sobre personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto sea prestar el servicio de comunicación social, deberán operar la transferencia definitiva de la propiedad accionaria de estos medios de comunicación”. Andrés Michelena, titular de las Secom, explicó que las reformas, de ser acogidas, permitirán que los medios incautados tengan un funcionamiento responsable. “Lo que buscamos es que sean medios con credibilidad, autosustentables y de servicio ciudadano, no para fines políticos”. La idea es que las acciones de los canales, radios y prensa incautados sean transferidas para “su restablecimiento económico y óptimo funcionamiento en independencia”. Michelena adelantó en entrevista con Medios Públicos que buscan, en el plazo de seis meses, vender el paquete accionario de los medios incautados. Dijo que de ser el caso se vendería incluso al diario El Tiempo y que las acciones de TC Televisión ya cuentan con posibles compradores. Para Mauricio Herrera, representante de los trabajadores de Gamavisión, “los problemas económicos del canal pueden resolverse hoy mismo”, pues dijo que ya existe la disposición de vender los canales “y eso no ha ocurrido”. Criticó el anuncio que hicieron previamente sobre el fortalecimiento económico de los medios para venderlos en un mejor precio. “Eso no ha ocurrido con Gamavisión”, incluso dijo que se mantiene la deuda del pago del Seguro Social de los trabajadores. Añadió que la transitoria debería incluir que en el proceso de venta se dé al o los accionistas minoritarios la prioridad de preferencia en la compra. Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), sostuvo que “no cree necesaria una ley” para la venta de los medios, pero que la transitoria aclara el procedimiento. Sostuvo que se debe incluir una liquidación para que se asuman responsabilidades sobre el manejo de los medios incautados. Para Rocha los mismos trabajadores, además del gobierno, deben denunciar el manejo de los medios incautados, lo que ha provocado pérdidas e incluso vulneración de sus derechos. “Los administradores deben emitir un informe de lo que han recibido y eso valorarlo con el informe de la Contraloría”. Esto fue apoyado por César Ricaurte, titular de Fundamedios, quien mencionó que “quienes administraron los medios incautados tienen que responder y a mi juicio sí deberían responder ante la justicia penal”. Agregó que el Gobierno debe explicar el mecanismo de la venta. Entre sus inquietudes explicó que no se conoce si va a existir un “saneamiento” en su economía y así prepararlos para la venta o si se los va a vender tal como están y que los nuevos accionistas se hagan cargo de la crisis interna.