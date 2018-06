Ecuador suma una nueva medalla de oro en Juegos Sudamericanos

Con esta nueva presea superó lo logrado en Chile 2014 La tarde del 02 de junio, Emilio Gómez Y Diego Hidalgo consiguieron la medalla dorada número 15 para el Ecuador en los XI Juegos Deportivos Sudamericanos Cochabamba 2018, al ganar en la final de tenis modalidad doble, ante Perú. Con esta nueva presea de oro Ecuador supera la campaña de Santiago de Chile 2014 en la que obtuvo 14 medallas doradas, 22 de plata y 37 de bronce.

Diego Hidalgo expresó su felicidad ante este nuevo logro para Ecuador: “La verdad muy contentos comenzamos de menos a más en el torneo. Este fue un partido muy difícil en la primera ronda y lo pudimos sacar, así que muy felices por alcanzar la medalla de oro para el Ecuador”.

De la misma manera, Emilio Gómez se mostró contento por esta nueva presea y espera que Ecuador continúe con una destacada participación en el certamen: “"Contento de darle una medalla de oro junto a Diego Hidalgo y ojalá que ayude para seguir subiendo en el podio. Un saludo a todo el Ecuador”.

Por otra parte, en la competencia ecuestre, Nicole Neidl ganó medalla de bronce junto a su yegua Only Love. Lo logró en recorrido doble, donde la ecuatoriana finalizó con 5 puntos en contra, por una falla de cálculo en la fosa de agua y por exceso de tiempo: “Esperaba ganar más pero el tercer lugar me deja muy contenta. Esto no habría sido posible sin la ayuda de todo el equipo, mi familia, esto es para Ecuador”.

Al momento Ecuador se ubica en sexto lugar del medallero general con 40 medallas, 15 de oro, 6 de plata y 19 de bronce. Se encuentra después de Argentina, con una diferencia de 6 preseas doradas.

(PF)

Fuente: Ministerio del Deporte – ANDES