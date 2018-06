Ricardo Patiño: Ley económica legalizará doble contabilidad en empresas, promoverá despidos y afectará derechos laborales (AUDIO)

Audio Junio 11 - Ricardo Patiño I



“Es una ley trole porque cambia más de 20 leyes”, así la calificó el ex Canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, a la normativa, que, según dijo, perjudicaría a los trabajadores.

“En economía, cuando uno toma decisiones, siempre, cuando beneficia a un grupo determinado, especialmente, a un grupo poderoso, perjudica a los grupos más débiles y más pequeños”, aseveró.

Patiño estableció tres puntos importantes sobre la ley: 1) plantea reducir el gasto público en USD$3mil millones por año; 2) mutila los instrumentos de auto financiamiento del Estado y 3) legaliza la doble contabilidad.

Sobre el primer punto, Patiño dijo que el Gobierno propone reducir el gasto público, pero “el asunto no son los números, son servidores públicos que van a despedir”.

“Hay servicios públicos que van a ser eliminados o van a deteriorarse, ya conozco que en el mantenimiento en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud, ya se cortó eso. ¿Cómo lo hacen? No es fácilmente, pero se lo hace de una manera tramposa, se le dice a los ministerios que para cualquier gasto en ese ámbito tienen que hacer una solicitud especial y necesitan aprobación del Ministerio de Finanzas”, indicó.

Lo que implica, a decir de Patiño, es que a los padres de familia, en algunas escuelas públicas, les están diciendo que tienen dar dinero de contribución voluntaria, “está en un acuerdo ministerial firmado por Fander Falconí”, dijo.

“Igual van a hacer con el Ministerio de Salud, van a tener que pagar sus medicinas, o van a tener que llevar sus jeringuillas, lo que era el pasado”, alertó.

Por tanto, considera que esto va a significar una eliminación y un deterioro de los servicios públicos.

“En la ley ni siquiera por un asomo, por un poquito de vergüenza, nada se dice del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo porque el Plan Nacional de Desarrollo establece cuáles son los derechos de los ciudadanos, qué debe hacerse para cumplir, para que disminuya la tasa de mortalidad infantil, etcétera, no se dice nada, se subordina a la sociedad a la contabilidad pública”, agregó.

Acerca de la mutilación de los instrumentos de auto financiamiento del Estado, el político explicó que se prohíbe que “el Estado se preste a sí mismo, que instituciones públicas presten a otras instituciones públicas”.

“El sentido es que tengas que recurrir necesariamente a la banca privada, como era antes, esto es, si tengo un hermano y tengo una necesidad, puedo recurrir a la familia, si no puedo, tengo que recurrir a la banca”, ejemplificó.

Hablando del anterior Gobierno, Patiño destacó los “altos e importantes beneficios en los derechos de los ciudadanos”, precisando que ya no se “ataron las manos como era en el pasado”.

“Si una institución, particularmente, el Gobierno Central necesita recursos, existían recursos en el Estado en su conjunto, pero no lo tenía exactamente este ministerio, entonces, tenía que recurrir a un préstamo, pasábamos endeudados con el exterior con altísimo niveles de endeudamiento, con altas tasas de interés, nos ponían las condiciones que les daba la gana, estábamos en sus manos ¿por qué hubo beneficio en el periodo nuestro? Hubo mayores pensiones jubilares, rendimientos”, acotó.

El tercer punto que describió Patiño fue la legalización de la doble contabilidad de las empresas, señalando que el proyecto de ley establece que “el mismo Gobierno le dice: pague usted, pero no acepte lo que estoy diciéndole que tiene que pagar”.

“Una empresa declaró USD$100.000 de utilidad, el Estado le descubre que no son USD$100.000, sino que es USD$1 millón, entonces, en su contabilidad, tiene USD$100.000, con eso le paga le paga a los trabajadores utilidades de USD$15.000, pero el Estado le dice: no señor, usted tiene USD$1 millón de utilidades, entonces, para efectos del Estado, págueme los impuestos sobre el USD$1 millón, es decir, al Estado le pagará USD$220.000, pero dice: no alterará la utilidad del ejercicio, o sea, tenga su otra contabilidad para los trabajadores, para que a ellos solamente les pague esos mismos USD$15.000 correspondientes al 15 por ciento de los 100.000 de utilidad que declaró, pero a mí págueme sobre la utilidad verdadera”, explicó.

Al explicar el tema, Patiño recalcó que se está “legalizando la doble contabilidad” al entregar un informe al Estado para el pago de impuestos, pero para los trabajadores “siga teniendo en su contabilidad la información que tenía antes de que le descubriéramos la diferencia que no declaró”.

Detalló, asimismo, que la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, expedida años atrás, daba la potestad al Ministerio de Trabajo, cuando encuentra este tipo de problemas, puede directamente establecer acciones concretas.

“La disposición cuarta lo prohíbe”, dijo y leyó: “A partir de la vigencia de la presente ley no podrán iniciarse acciones de cobro en virtud del artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores”.

Según Patiño los derechos a los trabajadores son irrenunciables, esto es en términos generales.

“No solamente eso tiene que ver en la economía. El Ministerio del Trabajo tiene la facultad para tratar de generar un equilibrio entre los empresarios y los trabajadores. Ahora el Ministerio tiene una prohibición para defender. Es fundamental que los gremios de los trabajadores protejan este atraco a ellos”.

Al hablar sobre la remisión de deudas, Patiño advirtió que “estamos hablando de perdonar a aquellos que han estafado al Estado y a los trabajadores”.

“Hay ocasiones en las que las circunstancias te pueden obligar o llevar a la necesidad de hacer este tipo de cosas. La remisión de deuda no es perdonar la deuda completamente, sino perdonar los efectos posteriores, por ejemplo, los intereses, las multas, los recargos que hay que hacer”, especificó.

Eso se puede hacer en situaciones de urgencia económica, admitió Patiño, “lo hicimos en nuestro Gobierno en el año 2015, cuando el precio del petróleo había bajado de USD$100 a USD$20, cuando teníamos una devaluación de las monedas de los países vecinos que pusieron en serio problema al sector exterior”, justificó.

“Pero no ahora, que el precio del petróleo está en USD$70 y que no tenemos el problema económica que teníamos, y que, a nosotros, se nos hizo más grave con el terremoto de Esmeraldas y Manabí, estamos hablando que hay cosas que se pueden hacer en momentos críticos, no en cualquier momento”, reprochó.

Para Patiño, la remisión actual permitirá “perdonar a los grandes evasores”.

Sobre el efecto real que está proponiendo la reforma económica, Patiño dijo que será todo lo contrario.

“Este proyecto no va a permitir la reactivación económica porque cuando se le plantea a los empresarios de recibir y de no pagar impuesto durante varios años los efectos de estas medidas son para el mediano plazo y no será factible para la realidad que vive el país. Los únicos efectos que se van a dar es que el Gobierno va a tener que ir a buscar créditos en el exterior lo cuál va a generar problemas”,

“Cuando tú generas una deuda en el interior es posible pagar los intereses a nivel local y se reactiva la economía. Por otro lado, el BIESS ya no podrá generar préstamos al Estado y esto significará que se busque inversores extranjeros con lo cual se va a recibir menos rendimiento. Ese dinero que antes se producía en el Ecuador, que generaba trabajo, va a tener que salir, estamos hablando de que habrá una disminución en la dinámica económica. Esto va a significar el recorte de empleos y trabajadores”, finalizó.

