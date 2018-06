EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Comisión reconsiderará votos en juicio político a Judicatura

Tras el pedido de titular del Poder Legislativo El proceso de juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura abre otra puerta. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, sugirió a la Comisión de Fiscalización que se convoque para que reconsidere la votación del pasado viernes 8 de junio.

Ese día no hubo la mayoría absoluta para que se apruebe el trámite para juicio, pues de los doce miembros seis votaron a favor, mientras otros cinco legisladores se abstuvieron. Se registró además una ausencia.

La titular de la Asamblea informó en su cuenta de Twitter: “He dispuesto que se convoque de inmediato para que se vote la reconsideración de la votación” en relación a la comunicación que le envió la titular de la comisión, María José Carrión, sobre lo ocurrido.

Esteban Bernal (CREO) previamente solicitó a la Presidenta del Legislativo una nueva sesión para que se definiera por votos si se archivaba o se daba paso al juicio político. Bernal sostuvo que la ausencia de la asambleísta Karla Cadena (PAIS) en la sesión del pasado viernes fue clave para esta “decisión que nos ha dejado en el limbo”.

Por ello señaló que su presencia, al igual que la del resto de los integrantes de la mesa, es “fundamental” para “destrabar” este pedido de juicio político que no se aprobó ni tampoco se archivó. “Si vota a favor, obviamente tendremos siete votos contra cinco y se aprueba el juicio político; si se abstiene, que es otra opción, se empataría a seis, en cuyo caso dirime la Presidenta de la Asamblea. Pero si Cadena vota en blanco eso se suma a la mayoría.

“La única posibilidad de tener otra traba es que vote en contra, más las cinco abstenciones y los seis votos a favor. De nuevo tendríamos un vacío jurídico...”, recalcó.

Carrión propuso que se oficiara al Consejo de Administración Legislativa (CAL) debido a los pronunciamientos que, a su criterio, desvalorizaron algunas pruebas. Aquello con el fin de que se dicte una reglamentación para presentar pruebas en el caso de propuestas de juicio político: que sea mediante copias certificadas por las propias instituciones a las que pertenece o debidamente protocolizadas ante un notario público, a fin de que tengan validez. Patricio Donoso (CREO), integrante del CAL, cuestionó la medida porque no se han agotado todas las instancias.

“No ha concluido todavía el proceso en la Comisión de Fiscalización. De acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se puede pedir reconsideración. No se han agotado las instancias, se puede reconsiderar y allí se requerirá un voto más, es decir siete en lugar de seis”.

Fiscalización ya no tiene potestad, dice Salgado

Silvia Salgado, asambleísta del PSE e integrante de la Comisión de Fiscalización, fue una de las que se abstuvo de votar por el pedido de juicio político el pasado viernes y reiteró que la mesa ya no tiene facultades. “Creo que la Comisión concluyó su etapa de sustanciación y hay un informe que tiene que ser conocido por la Presidenta de la Asamblea y ella definirá si lo pone en consideración del pleno o no, eso ya es su competencia”, mencionó.

Salgado aseguró que el plazo para tomar una decisión concluyó el sábado 9 de junio, en contraposición a lo que manifestó Esteban Bernal, quien insistió en el pedido de reconsideración.

El viernes pasado, tras cerca de siete horas de lectura y debate, la Comisión de Fiscalización y Control Político no adoptó una resolución sobre el informe de la sustanciación del juicio político. Bernal insistió en que existen antecedentes constitucionales, en los que, al no haber una decisión, los plazos no pueden someter el cumplimiento de la ley. Actualmente se espera una fecha para la nueva sesión de la Comisión de Fiscalización, para definir la situación.