25 acuerdos reparatorios con víctimas de violaciones a derechos humanos

"Esto es una reparación que nos ayuda a mantener la llama encendida de la memoria en todo el país", resaltó Ministra de Justicia Un total de 106 acuerdos indemnizatorios con víctimas documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad, ha firmado el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, hasta el momento. En esta semana, parte de esos 106, son 25 nuevos convenios suscritos con quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 2008.

Entre los casos suscritos en esta ocasión constan: Caso Loja (C88), con 17 acuerdos por motivo de tortura y privación ilegal de libertad; Caso Sabanilla (C43), con 3 acuerdos por tortura, privación ilegal de libertad y violencia sexual; Caso Casierra (C94), con 2 acuerdos por atentado contra la vida, ejecución extrajudicial y tortura; finalmente el Caso Coop. 10 de Enero (C60), con 3 acuerdos reparatorios por tortura, atentado contra la vida, privación ilegal de la libertad y ejecución extrajudicial.

Eduardo Jaramillo, gobernador de Loja, en su discurso de bienvenida, señaló que como representante del Ejecutivo en la provincia existe un compromiso institucional y ciudadano para tener una sociedad libre de violencia. “El gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente Lenín Moreno, ha evidenciado que es necesario la verdad para que existe justicia aunque se han alcanzado logros, la violación de derechos humanos sigue siendo un terrible golpe en el mundo, por eso como Loja rechazamos la violencia”.

De su parte, Omar Borja, representante de las víctimas recalcó que la conformación de la Comisión de la Verdad fue un hecho histórico que establece la responsabilidad del Estado en el cometimiento de graves violaciones de los derechos humanos. Esto ha permitido el reconocimiento de estos crímenes con el resarcimiento material e inmaterial.

La reparación material que reciben las víctimas de estos casos “no se apiada en ningún momento del dolor y del daño que sufrieron y que fue causado. La cantidad que se va a recibir no le devuelve a la madre al hijo, no le devuelve al joven el futuro, no le devuelve la integridad a la mujer agredida sexualmente”, insistió la ministra de Justicia, Rosana Alvarado.

La Secretaria de Estado, manifestó que nunca se podrá alcanzar una verdadera justicia, pues estos sucesos jamás debieron haber pasado. “Esto es una reparación que nos ayuda a mantener la llama encendida de la memoria en todo el país, para que ojalá estos hechos no se vuelvan a presentar”, dijo, a la vez que pidió a nombre del Estado ecuatoriano perdón a todas las víctimas que estuvieron presentes y a aquellas que ya no están.

Informó que durante todo el mes de abril de este año se desarrollaron las rondas de negoción para la suscripción de estos acuerdos indemnizatorios en las ciudades de Loja y Quito. Con ello, indicó que suman ya 101 acuerdos suscritos. “Este es el Gobierno del Presidente Lenín Moreno que ha hecho posible que 101 casos sean reparados en este año”, dijo.

Finalmente, indicó que hay todavía casos que no se han reparado; no obstante, indicó que, se mantendrán las rondas negociadoras desde la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia

El 03 de mayo de 2007, se creó la Comisión de la Verdad (CV), lo que dio lugar a un proceso de memoria, verdad y justicia en el Ecuador. En el año 2010, la CV publicó su informe final, en el que se determinaron 456 víctimas que sufrieron graves vulneraciones a sus derechos humanos.

En el año 2013, la Asamblea Nacional expidió la “Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008”.

Esta Ley establece mecanismos para la reparación integral a las víctimas, por lo que determinó la competencia de la Defensoría del Pueblo para realizar la reparación inmaterial y del Ministerio de Justicia para efectuar la reparación material. (JPM)

Fuente: Ministerio de Justicia