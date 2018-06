Asambleístas de Comisión de Fiscalización denuncian "amenazas" por votación en juicio político a Judicatura

Karla Cadena y Sofía Espín aseguraron haber recibido amedrentamientos de otros legisladores y de abogado Hernán Ulloa Las asambleístas Karla Cadena y Sofía Espín, quienes son miembros de la Comisión de Fiscalización, denunciaron que han recibido amenazas de varios asambleístas y juristas por su votación dentro del proceso de juicio político al Presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura.

“No tengo nada que temer, ni a las redes, ni a los comentarios, ni a las amenazas. He tenido amenazas de algunos asambleístas que me mandan mensajes, de esos que no supieron sustentar el juicio, obviamente, las he recibido”, reclamó.

Aseguró que, en las redes sociales se puede evidenciar además, amedrentamientos de Hernán Ulloa, abogado de exjueces destituidos por la Judicatura. “Dice que los manabitas necesitan que les dejemos todo claro. Los manabitas necesitan trabajo, empleo y que sus asambleístas sean unas personas justas y apegadas a la ley”.

En la misma línea se pronunció la legisladora Sofía Espín. “En nuestro caso hemos visto amenazas de parte del abogado Ulloa quien es además, el que podría haber dado los documentos falsos a los asambleístas (Esteban) Bernal y (Raúl) Tello. Creo que lo que hay que revisar es cómo así un abogado puede dar documentos falsos”.

“Ha habido amenazas de destitución, de todo tipo, pero nosotros estamos elegidos por el pueblo ecuatoriano. Son amenazas de redes sociales y son públicas”, dijo. (JPM)

Fuente: Twitter