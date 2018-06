Mauricio Alarcón: "Mandatos de Consejo Transitorio, en alguna medida, están cambiando la Constitución" (AUDIO)

Audio Junio 12 - Mauricio Alarcón



"Si revisamos tiempos que durarán autoridades designadas, difícilmente, próximo CPCCS va a poder llevar adelante un concurso porque Transitorio dejará nombradas todas las autoridades", mencionó Para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, los procesos de veeduría y participación ciudadana en la designación de las autoridades de control efectuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) son fundamentales. Sin embargo, lamentó que los mandatos del organismo estén, de alguna manera, cambiando la Constitución, por ejemplo, en la eliminación de requisitos para la elección de algunos funcionarios. "Si revisamos tiempos que durarán autoridades designadas, difícilmente, próximo CPCCS-T va a poder llevar adelante un concurso porque Transitorio dejará nombradas todas las autoridades", mencionó.

Recordó que, durante los últimos 3 meses y medio han estado en seguimiento permanente de las acciones y decisiones del CPCCS-T que se origina en un mandato ciudadano que se aprobó el pasado 4 de febrero en las urnas y que, más allá de las normas constitucionales y legales, ese mandato popular es que el que delimita, de alguna forma, las acciones del organismo.

Dentro del Consejo se aprobó un “mandato general” para la selección y designación de autoridades. “Se dice que esto es, precisamente, en aplicación de las enmiendas a la Constitución aprobadas por el pueblo mediante referéndum del pasado 4 de febrero. En definitiva, es un reglamento general que modifica el proceso que, principalmente, estaba determinado en la Constitución”.

Mauricio Alarcón recordó que, los procesos anteriores tuvieron críticas serias en cuanto al proceso de designación. “No podemos desmerecer el hecho de que, durante los –por lo menos- últimos 8 años, cuando estuvieron los Consejos definitivos, se designaba con reglamentos ad hoc. Eso era inaceptable, pero un error no elimina otro error. No es posible criticar ciertas acciones y pasar a hacerlas de una manera poco convencional, irrespetando la Constitución”.

En ese sentido, creo que las normas principales están en la Constitución y lo que se tiene que hacer es velar por la independencia de estas autoridades de control. “Se habla de la independencia de funciones del Estado. Se dice que el Ejecutivo debe ser independiente del Legislativo, del Judicial, pero ¿qué pasa con las autoridades de control más allá de que exista o no una Función de Transparencia?”.

“Las autoridades de control –que tienen quizá un rol tan o más importante que el de los representantes de otras funciones del Estado-, también tienen que gozar de esta independencia, de tal forma de que, las decisiones que tomen no estén supeditadas a poder alguno”, insistió durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Ayer, el presidente Lenín Moreno envió una terna para la designación del Superintendente de la Información y Comunicación. Según Alarcón, en más de un país, esta modalidad es utilizada, sin embargo, no como en el caso de Ecuador, pasa al Legislativo. En el país está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. “No es que el Legislativo simplemente legislaba al primero de la terna y se solucionaba todo porque, en más de una ocasión, se ha designado a los segundos o terceros e, incluso, se llegó a rechazar ternas enviadas por el Ejecutivo. Así que, de por sí, las ternas no son malas”.

Asimismo, fue enfático en recalcar que, el artículo 208 de la Constitución es muy claro en cuanto a los procesos de designación de las autoridades. Por ejemplo, en el caso de la Procuraduría General del Estado, la norma establece que se la seleccionará de una terna que envíe el Presidente, pero luego del proceso de impugnación y con la veeduría ciudadana correspondiente. “La veeduría, el derecho de participación que tenemos todos los ciudadanos de vigilar las acciones del poder público, es sagrada”.

“Está en la Constitución y, de cualquier manera, tendrá que cumplirse, independientemente de las autorizaciones que pretendan dar autoridades. El derecho a la participación está consagrado en la Constitución y no está supeditado a ninguna autoridad ni a ningún poder. El rol del Estado respecto de los derechos es garantizarlos”, reclamó.

Una de las últimas resoluciones del Consejo Transitorio fue eliminar como requisito el título de cuarto nivel para Procurador General del Estado. Para el Director de Fundación Ciudadanía, la Constitución también es clara al establecer los requerimientos de las autoridades de control, por lo que, personalmente, le llama la atención esta decisión.

“Esto, quizá, es consecuencia de lo que había sucedido antes con esas autoridades de control que, básicamente, respondían a requisitos mínimos y que se ajustaban al designio del poder político de turno. Sin embargo, en la Constitución se establece que deben cumplir con titulación de cuarto nivel, entiéndase no solo tener estudios básicos universitarios, sino otro que lo supere (Maestría, Doctorado)”, explicó.

En el caso del Procurador, éste tiene que ser abogado, el de cuarto nivel puede no estar supeditado al Derecho, pero tiene ser de cuarto nivel, por lo que, “en lo personal, no entiendo, me llama mucho la atención que se elimine porque hay unas reglas escritas y vigentes que son las de la Constitución que nos rige. Entonces, en ese sentido, el tema del mandato resulta, en alguna medida, incomprensible”.

“Los mandatos están, en alguna medida, cambiando la Constitución. Hay que considerar que se afirma que estos mandatos van a regir, únicamente, para estos procesos. Es decir, una vez que en marzo del próximo año se elijan a los miembros del Consejo de Participación definitivo –que se posesionarán en mayo del 2019- volvemos a las reglas constitucionales, pero si revisamos los tiempos que durarán las autoridades, difícilmente, el próximo Consejo va a poder llevar adelante un concurso porque el Transitorio dejará nombradas todas las autoridades”, mencionó.

Personalmente, dijo, está esperando ver qué sucede con los concursos ya que, hasta el momento, no se ha realizado alguno ni proceso de impugnación. A su criterio, la terna enviada la noche de ayer será la “prueba de fuego” para ver qué hace el Consejo Transitorio, bajo qué normas llevará adelante el proceso, y, más que nada, ver qué pasa con los ciudadanos: “¿Van a impugnar, van a hacer veeduría, van a revisar los requisitos, van a atreverse a hacer sugerencias respecto a la terna?”.

“Pero insisto, más allá del tema del título, hay que empezar a ver los procesos como tal, hay que esperar y ver qué es lo que pasa en el proceso en sí y quizá, los más importante y más allá de carpetas, espero que los mejores ecuatorianos participen de los concursos y que se respete el derecho que tenemos los ciudadanos para ejercer nuestra participación, nuestro control social, hacer veedurías, impugnaciones”, finalizó. (JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio