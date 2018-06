ECUAVISA (Quito) Proceso de juicio político a Judicatura podría revivir

Jueves se instalará sesión l jueves 14 de junio de 2018 se definiría si el juicio político al Consejo de la Judicatura pasa o no al Pleno. Al menos, esa es la intención de una nueva convocatoria a la Comisión de Fiscalización, según informó su presidenta.

E“Lo que va a ver es una reconsideración de la votación solicitada por el asambleísta Tello y además la presidente de la Asamblea Nacional ha solicitado esta sesión”, indicó María José Carrión, presidenta de Comisión de Fiscalización.

La reconsideración implica una nueva votación. El pasado viernes, la Comisión no pudo decidir si el juicio pasaba al Pleno o no.

Se necesitaban siete votos, pero el resultado fue seis a favor y cinco abstenciones. No asistió Karla Cadena, de Alianza PAIS. Dice que tenía permiso médico, pero que el jueves si acudirá. No anticipó cómo votará.

“El día jueves van a conocer mi posición sobre este tema. Aquí no hay nada oculto, siempre he trabajado transparentemente y apegada a la ley”, manifestó Cadena.

Si se abstiene habría un empate seis a seis. En ese caso, el voto de la presidenta de la Comisión será el dirimente. “Así lo establece la ley”, indicó María José Carrión.

Pero Cadena dice que ha recibido amenazas y presiones. “De algunos asambleístas que me mandan mensajes, de esos que no supieron poner el juicio bien sustentado, obviamente que he recibido y en las redes sociales”, aseguró.

Lo mismo aseguran desde el correísmo. Sofía Espín dice que no cabe reconsideración.

“Y este tema debería quedar allí; sin embargo, por presiones políticas, no sabemos de quién, se quiere reabrir un tema que está cerrado”, mencionó.

En la Asamblea parecería que no quieren quedarse atrás del Consejo de Participación Transitorio, que esta semana decidirá si ratifica la destitución de Gustavo Jalkh y cuatro vocales de la Judicatura.