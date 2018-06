ECUADOR TV (Quito) Fiscalía dictamina prisión preventiva para "Guacho" y 21 personas de Oliver Sinisterra

Se les investiga por presunto delito de delincuencia organizada y terrorismo La Fiscalía dictaminó prisión preventiva para 22 personas vinculadas a la organización Oliver Sinisterra, entre ellos alias 'Guacho'. El proceso sigue esa entidad por el presunto delito de delincuencia organizada y terrorismo.

Entre los procesados están Tomás S. V., Jhon Jairo C. O., Aída Piedad T. I., Carlos Arturo L. C., Robinson O. M., Antonio Estuardo C. Q., Wilber Antonio Q. C., Aris Yirber C. G., Patrocinio C. P., James C. A., Dévora R. S., Ruvén Darío J. A., Jairo A. Q., Wainer V. M., Fredis M. Q., Lino R. S., Sully Q. R., Tito R. R., Darwin S. A., Joher M. Ch., y Emerson G. K.

Según las investigaciones fiscales, estas personas participaron en los atentados con explosivos registrados en Esmeraldas, en el secuestro y asesinato de tres periodistas, entre otros hechos violentos suscitados en la frontera norte.

Solo se dispuso la presentación periódica ante la autoridad competente, el uso del dispositivo de vigilancia electrónico y la prohibición de salida del país para una mujer que se encuentra en estado de embarazo.

La Fiscalía indicó que tras existir nuevos vinculados, la Instrucción Fiscal se prolongará por 30 días y finalizará el próximo 14 de julio.

Alías 'Guacho' cuenta con difusión roja de la Interpol que funciona como mecanismo de detención preventiva de la persona en cualquier lugar del mundo. (I)