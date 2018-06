Caso Balda en Ecuador ya estaría prescrito, según penalista Gonzalo Silva porque han pasado más de 5 años (AUDIO)

Audio Junio 13 - Gonzalo Silva



Se investiga asociación ilícita y secuestro, pero se quiere vincular a ex Presidente Correa por crimen organizado, alerta El penalista Gonzalo Silva hizo un análisis pormenorizado el caso del supuesto secuestro del político Fernando Balda, en Colombia. Según detalló, el caso estaría prescrito porque sucedió en 2012, en el que regía el Código Penal anterior y la prescripción para los delitos de hasta 5 años se las dispone en el mismo plazo, es decir, a agosto del 2017 se habría cumplido el tiempo estipulado. Silva, además, detalló otro elemento: no se aperturó ninguna causa dentro de estos 5 años.

“Nos encontramos frente a un proceso, que lo sustancia la señora ministra jueza, doctora Daniella Camacho, en la Corte Nacional por los delitos de asociación ilícita y de plagio, nada más”, señaló el jurista y desmintió al Fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez, que sea por crimen organizado.

“No es verdad, la acusación particular está presentada, suscrita por el señor Marcelo Fernando Balda Flores y por el doctor Felipe Rodríguez Moreno, reconocida esta acusación particular”, indicó.

El abogado dijo que se abrió una instrucción fiscal con la formulación de cargos a tres implicados, concediéndose el plazo de 90 días para la instrucción que fenece el 18 de junio.

“El 30 del mes de mayo anterior se le vinculó al señor Tamayo y al señor Romero y se concedió 30 días más adicionales por la vinculación, en razón de que la norma del Código Orgánico Integral Penal establece que, en ninguno de los casos, superará a los 90 días y más los 30 días de prórroga, o sea, 120 días”, mencionó.

Explicó que para vincular a una o varias personas, se debe solicitar dentro de estos 90 días, así se lo hizo en contra de Tamayo y de Romero, aseveró, por tanto, faltan 4 días para que se pueda o no practicar la diligencia de vinculación en otra del ex Presidente Rafael Correa.

“¿Por qué delito? Tenía que ser por el mismo delito de asociación ilícita y de secuestro, no de crimen organizado, porque si le vinculan por otra clase de delito (sería otro caso y otro proceso) todos los anteriores que están procesados y privados de la libertad se quedarían en la indefensión porque esta vinculación ya no solamente sería vinculación, sino sería reformulación de cargos, que solo se puede hacer hasta el 18 de junio”, detalló.

Cuando solicita el Fiscal Pérez a la jueza Camacho que señale día y hora para la fecha de vinculación del ex Mandatario, hablaba, según Silva, del crimen organizado, que tiene otra connotación en tipología, núcleo, elementos, en sanciones, entre otras cosas, ella envía, primero, a la Asamblea Nacional.

“Ahí comienza la duda, pero ya dejó de ser Presidente, pero los hechos se suscitaron cuando fue Presidente”, mencionó y cuestionó: “¿por qué se le reconoce el fuero de Corte Nacional si no es porque fue Presidente?, pero el literal dice: Presidente en ejercicio, en funciones, entonces, viene la duda”.

“¿Quién tiene que restañar esta duda? El Congreso Nacional (Asamblea) para autorizar o negar esta petición de la judicialidad, el único competente”, acotó.

Sin que esté autorizada por la Constitución ni por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, agregó Silva, la presidenta del Poder Legislativo, Elizabeth Cabezas, “ya remitió un oficio, en el cual dice: señores, nada tenemos que hacer, autorizado”.

“Cayó en cuenta en su hierro y convoca a la Asamblea”, dijo Silva, ya que el Pleno Legislativo es el único facultado para autorizar.

“Están acudiendo a que existe un precedente, como en el caso del señor Presidente Jamil Mahuad, pero olvidan que la Constitución de 1998 estaba en vigencia para ese tiempo, hoy estamos con la del 2008, nos gusté o no nos gusté dice el artículo 120, (numeral) 10: el Pleno autorizará, esto es imperativo”, insistió y explico que la competencia la radica el juez.

En declaraciones para “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio, Gonzalo Silva aseguró que Fernando Balda, en su acusación, asegura que los hechos se dieron el 13 de agosto del 2012, en Colombia, “si les está acusando por el delito de asociación ilícita y plagio, no está tipificando disposición mayúscula del plagio, porque no se advierte que fue herido, mutilado, muerto o lesionado mayormente, entonces, estamos hablando de delitos que van con una pena de máximo hasta 5 años”.

“Como estos hechos se suscitaron en el 2012, en el que regía el Código Penal anterior y la prescripción para los delitos de hasta 5 años, de acuerdo al 101, dispone que prescriben las causas, o sea, las acciones en un plazo de 5 años”, sumó.

Desde agosto del 2012 a agosto del 2017, “ya estaríamos prescritos”, alertó el abogado, quien añadió que en el mes de enero del 2018 se reapertura el proceso y el 20 de marzo del 2018 se vincula.

“Estamos dentro del plazo superior a una prescripción porque no se aperturó ninguna causa dentro de estos 5 años, si se aperturaba una causa, una instrucción, dentro de estos 5 años, ya no había la prescripción, estamos fuera del plazo”, enfatizó el penalista.

Acerca de la sentencia dictada por el mismo hecho en Colombia, el abogado explicó que fueron juzgados con 5 años de prisión en el país vecino otras personas y no las que ahora están siendo indagadas.

“La ley dispone que si se han cometido delitos en el extranjero y en el país se encuentran los responsables y no se han aperturado causas, se pueden iniciar, siempre y cuando no estén prescritas”, detalló.

Según contó el abogado, los agentes ecuatorianos involucrados solicitaron rendir el testimonio anticipado, pero no lo han hecho, pese a que estaba señalado el día y la hora para la diligencia.

“Solicitaron un nuevo señalamiento que, hasta la presente fecha, no está. El testimonio anticipado se hace cuando una personas está ausente, enferma, discapacitada, no puede concurrir y le incluyeron en el Código, el informante, se toma en cuenta que el informante es el de la cooperación eficaz, puede hacerlo como testimonio anticipado, pero no se ha rendido”, acotó.

Sobre la cooperación eficaz, Silva opinó que si los implicados están sustanciando con la Fiscalía este mecanismo, implica que van a ser beneficiarios de los delitos acusados: plagio y asociación ilícita, y no de crimen organizado.

“Si la pena va a máximo de 5 años en los delitos anteriores, no van a ser tan ingenuos en haber aceptado la cooperación eficaz para un delito que supera 10 o 15 años”, comentó.

“Aquí en nuestro país también tenemos la pena de 5 años para esta clase de delitos” igual que en Colombia, señaló el jurista, al tiempo de indicar que no se le puede imponer una pena mayor del 20 por ciento, es decir, un año.

“Estamos ya para transcurrir tres meses y hasta que se inicie la etapa del juicio, la sentencia, la apelación y todo eso va a transcurrir unos 6, 8, 9 meses más, entonces, tendremos a los señores afuera ya”, precisó.

Se refirió, asimismo, a lo dicho por la defensa de Balda acerca de que el delito fue en Colombia y ya está todo actuando, por tanto, en Ecuador solo se debe buscar y sentenciar al autor intelectual, Silva precisó: “Eso es desconocer las leyes procesales y desconocer las leyes sustantivas”.

“La materialidad es la que tiene que demostrarse aquí en el país, no de allá, eso puede servir como antecedente, pero aquí tiene que demostrarse, a través de prueba testimonial, documental y pericial”, sostuvo.

Primero la materialidad, luego, la responsabilidad con intención para que venga la culpabilidad, agregó Silva.

“¿Una versión es suficiente causa para decir a tal o cual personas que es presunto responsable? Por haber manifestado el señor Vallejo: me ordenó o me dispuso el señor Presidente que me vaya (a Colombia) ¿eso es indicativo del secuestro, ordenó el Presidente eso?”, preguntó.

