Marcela Aguiñaga: Oposición buscará declarar incompetente a Asamblea para vinculación de Rafael Correa en caso Balda (AUDIO)

Audio Junio 13 - Marcela Aguiñaga



"Creemos es que esta es una vendetta más contra un líder histórico de la Revolución Ciudadana", reprochó La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la vinculación del expresidente de la República, Rafael Correa, al proceso de investigación sobre el presunto secuestro del político Fernando Balda. La asambleísta de Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, criticó el pronunciamiento de la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, y reiteró que es el Legislativo el que debe resolver el tema. Aclaró que son tres las opciones que se tiene: Negar, autorizar o declararse incompetente, que, a su criterio, será la estrategia que buscarán sectores de oposición.

En primera instancia, la legisladora mencionó no haberse sorprendido con la actuación del fiscal general encargado, Paúl Pérez. “Hace más de 3 semanas, él ya se encontraba pidiendo credenciales al Consejo Nacional Electoral (CNE) para certificar el fuero de Corte –por eso es que él está conociendo la causa- del Exmandatario. Por lo tanto, no me sorprendía que iba a hacer algún tipo de vinculación”.

“En materia penal, la vinculación no es otra cosa que el hecho de que hay indicios, algún tipo de cosa que debería existir como duda razonable. Pero lo que hay aquí es una declaración, a través de una cooperación eficaz de un tal sargento Chicaiza, que dice que Correa ordenó. No es elemento suficiente para que pueda ser vinculado, en este caso, en una formulación de cargos”, explicó.

En cuanto a la actuación de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien emitió un comunicado en torno al tema, Aguiñaga lamentó la “pésima” asesoría que recibió. “Me parece que no tuvo el tiempo necesario para leer correctamente la providencia de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniela Camacho”.

“Lo que está haciendo la Jueza es apegado a la Constitución y a la ley, es decir, la Jueza de lo que se está cuidando es que no haya un vicio de nulidad dentro del proceso. No es que la magistrada es correísta y se le ocurrió cualquier cosa. Me parece que es una Jueza que está actuando, valientemente y está haciendo las cosas correctamente”, dijo.

Es decir, detalló, envió una providencia en donde no adelanta criterios. “Lo que ha dicho es que se notifique, a través de la Presidencia (de la Asamblea) para que el órgano legislativo –no la señora Cabezas, que no nos representa a los 136 asambleístas- se pronuncie”, añadió Aguiñaga durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Se hace referencia además, a un antecedente, que es el del exmandatario Jamil Mahuad cuya petición de enjuiciamiento se dio mucho después de que abandonó el cargo. “En el acta de esa sesión, del martes 4 de julio del 2000, el presidente del Congreso, Juan José Pons; no es que actúa a la loca, se manda un comunicado y le dice al señor Juez que se equivocó”.

“Lo que él hace es ponerlo en el Pleno y le pide al equipo jurídico que elabore un informe. Lo que se desprende del informe es que eso lo resuelve el Pleno del Congreso en virtud de lo que está dispuesto en ese artículo, hoy el 120, numeral 10; de cuáles son las atribuciones del Pleno de la Asamblea Nacional en torno a la autorización de juicios contra Presidentes y Vicepresidentes”, puntualizó.

A criterio de la legisladora, la actuación de la Presidenta de la Asamblea fue “improcedente, sin fundamento legal y apresurada” en el afán de quitarse “una papa caliente” de las manos. Recalcó que no puede cuestionar una orden del órgano jurisdiccional enviado a través de un comunicado en redes sociales. “A mí me preocupa el equipo jurídico que la acompaña porque lo primero que yo le hubiera dicho es que no se mande ese problema sola”.

“Ahí viene otro problema, ¿si es que es o no competente el Pleno, está en funciones o no está en funciones, el artículo 120 se refiere al Presidente y Vicepresidente en ejercicio o los delitos que supuestamente se cometieron en el ejercicio cuando se tenían esos cargos? Son los elementos que se tienen que analizar y el Pleno puede tomar 3 decisiones: autorizar, negar o declararse incompetente –como lo hizo el Congreso del año 2000-”, precisó.

Aguiñaga, sin embargo, se congratuló con la decisión de que Cabezas haya rectificado y haya enviado una convocatoria para el Pleno de la Asamblea Nacional, para mañana a las 15h00, para conocer el tema. Según dijo, el Pleno tiene que discutir, más allá de la atribución que sí la tiene, el pronunciamiento de la Jueza que no está en cuestionamiento.

“Tiene que discutirlo, que conocerlo. Habrá argumentos desde el un lado diciendo que, como ya no tiene el cargo de Presidente, la Asamblea no debe conocer este tema y, estoy segura de que algunos empujarán la teoría de declararse incompetentes”, señaló.

Añadió que, como legisladores de Revolución Ciudadana han dicho que el conocer y resolver es una atribución del Pleno y que creen que el debate pasa ciertamente por aquellos supuestos delitos que se están investigando del 2012, donde el exmandatario Rafael Correa estaba en funciones como Presidente de la República.

“El artículo 120 habla de Presidente y Vicepresidente, en ninguna parte dice en funciones, pero ya todos estos pseudo constitucionalistas, que cuando quieren tuercen la Constitución, dicen que se entiende que es presente porque el espíritu y la voluntad del Constituyente es que no haya un riesgo democrático cuando se pretende enjuiciar a estas dos autoridades. Eso es un alegato”, detalló.

A criterio del bloque correísta y en virtud de lo que dispone el artículo 427 de la Constitucional, las normas constitucionales se interpretan por el tenor literal que más se ajuste a la Carta Magna y a su integralidad, y que, en caso de duda se interpretarán en el sentido que más favorezca a la vigencia de los derechos y que se respete la voluntad del constituyente.

“Si la Asamblea Nacional no sabe cuál fue la voluntad del constituyente debemos irnos a los archivos de debate de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Sin embargo, los presuntos delitos investigados –y aun cuando se mantiene el fuero de Corte así ya no mantiene el cargo-, ¿cómo es posible que se investigue un delito en las funciones de Presidente y se considere la Asamblea como incompetente para autorizar un juicio penal?”, cuestionó.

Para definir aquello, ese tiene que ser el debate de mañana, sin embargo, Marcela Aguiñaga vaticinó que, desde algunos sectores del Legislativo, se impulsará la resolución para que la Asamblea se declare incompetente. “Muchas veces los debates dentro del Parlamento no se tornan jurídicos ni constitucionales, sino políticos. Lo que sí creemos es que esta es una vendetta más contra un líder histórico como Rafael Correa”.

La legisladora, en este marco, está a la espera de la actuación de varios de los asambleístas oficialistas. “Vamos a ver quiénes faltan, quiénes se enferman, quiénes principalizaron a sus alternos, porque esas son las jugarretas que se dan en la Asamblea Nacional. A mí me parece que sus legisladores, haciendo un llamado al pueblo ecuatoriano, fueron electos para darles la cara y no sacárselas con evasivas”.

Para autorizar el enjuiciamiento se necesitan de las tres cuartas partes del Pleno, es decir, 92 votos. Para la declaración de incompetencia, mayoría absoluta, o sea 70 sufragios. Y, si es que se niega, la Jueza no podría continuar con el proceso de vinculación, aclaró Aguiñaga. “Yo pienso que esa es la estrategia de la oposición, la declaración de incompetencia, en este caso, de las bancadas de CREO, socialcristianos y los denominados BIN”.

En el caso de la incompetencia, mencionó, el tema pasaría a conocimiento de la jueza Daniela Camacho quien podrá decir que ha cumplido con todas las formalidades, no se ha acarreado una nulidad dentro del proceso, por lo que se podrá continuar la sustanciación del mismo. “Ya que está solicitando audiencia para formulación de cargos el fiscal Pérez Reina, él debe deberse al derecho, pero seguramente, pedirá medidas cautelares y se verá en qué desembocará todo esto”.

Lo que pretende la bancada de la Revolución Ciudadana, dijo, es que se respete la Constitución, la ley y que no haya la posibilidad de judicializar la política. “Nos parece que, de una forma apresurada, sin los elementos de convicción pertinentes; viene a pretenderse –a través de un testimonio- judicializar la política”.

Recordó además, que los supuestos delitos que se investigan en el caso Balda, ya fueron conocidos dentro del proceso jurisdiccional colombiano, siendo juzgados y sentenciados en dicho país. “Sin embargo, se pretende vulnerar los derechos, con los mismos delitos. Pretenden establecer, hoy, procesamientos o buscar sentencias. No han podido demostrar que Correa sea corrupto, que Correa se robó el dinero del pueblo como lamentablemente dicen algunos pseudo políticos inmorales. Lo que se busca es una vendetta utilizando la justicia. Creo que sí hay jueces valientes que no cederán a presiones políticas ni mediáticas”.

A su criterio, estas son posiciones para causar daño y de venganza patrocinado o auspiciado desde el Gobierno Nacional. “Es lamentable porque el régimen, así no le guste, llegó al poder gracias al trabajo de nuestros militantes que caminaron calles y aceras pidiendo el voto para Lenín Moreno; que hoy desconoce, que dice que nunca supo y que, casi casi, no conoció a Correa. Esas son las cosas que debe valorar el pueblo ecuatoriano: El que te traiciona una vez en lo poco, te traiciona en lo mucho”. (JPM)