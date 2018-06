"Cero invasiones" en comuna Engabao, promete gobernador José Francisco Cevallos

Compañía VIMARE reclama como propias 174 hectáreas de terreno Tras una reunión que mantuvo con los principales representantes de la comuna de Engabao, donde la compañía Viviendas Masivas Ecuatorianas (VIMARE) reclama como propias 174 hectáreas, el gobernador José Francisco Cevallos, garantizó el mantenimiento del orden y la paz en las 4.427 hectáreas del lugar.

En la reunión, Pedro Tomalá, presidente de la comuna, celebró la decisión de Cevallos de no permitir más invasiones y recordó los derechos ancestrales del lugar sobre las tierras que ocupa, los cuales fueron reconocidos por las autoridades judiciales y de organismos del Estado.

“En la última resolución judicial, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Justicia de Guayas reconoció nuestros derechos constitucionales y ordenó al Registrador de la Propiedad de Playas la anulación de la inscripción de las escrituras de 174 hectáreas que VIMARE reclamaba como suyas, decisión que tras dos años fue acogida”, manifestó Sergio Lindao, síndico de la comuna Engabao.

Sin embargo, el abogado Álvaro Noboa, dueño de VIMARE, en las redes sociales, insiste en que las tierras que reclama le pertenecen. Además, muestra un documento en el cual el Registrador de la Propiedad indica que el título de propiedad no ha sido anulado y sostiene que anteriormente ministros de Agricultura reconocieron la legitimidad del contrato.

Ante la posición de Noboa, el abogado Xavier Valverde, representante legal de la comuna, explica que el Registrador de la Propiedad no anuló las escrituras sino la inscripción de estos documentos.

“Nosotros no tenemos por qué atacar una escritura que, como bien dice su redacción, son derechos y si son derechos no son títulos de propiedad, no lo digo yo, lo indican múltiples fallos de la Corte Constitucional y la nueva Ley de Territorios Ancestrales, la cual determina que los títulos que contengan derechos y acciones hereditarias no constituyen títulos de dominio”, detalló. (JPM)

Fuente: El Telégrafo