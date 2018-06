Jaime Nebot: "Justicia tiene que independizarse en Ecuador"

Alcalde de Guayaquil defiende su modelo de gestión en puerto principal Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, mediante su enlace radial se refirió al juicio político que se está tratando en la Asamblea Nacional al principal y a los vocales del Consejo de la Judicatura. "El pueblo fue claro al aprobar la consulta popular, la justicia tiene que independizarse, la democracia implica contrapeso e independencia de las funciones del Estado y en sentido lo que ha ocurrido considero que es correcto".

El burgomaestre también explicó que se tendrá que esperar los acontecimientos que ocurran en los próximos días para conocer si será procedente o no el juicio al expresidente Rafael Correa. “Esto será procedente o no de acuerdo a las pruebas y que no cabe la solicitud de autorización a la Asamblea debido a que ya no es mandatario”.

Asimismo reto a los precandidatos que estarán en los próximos comicios para la alcaldía del puerto principal a trabajar más para aumentar en las obras que se han hecho en la ciudad. “Recordó que no se puede negar el ritmo en el cuál la ciudad de Guayaquil ha crecido en estos años”.

Recordó a los ciudadanos para que sigan votando bien y agregó que la persona que aspire a la alcaldía debe incrementar las cosas que se han ejecutado en la ciudad y conservar lo que existe actualmente. “Uno no vota por un hombre o una mujer simplemente, sino más bien por las personas que tiene un programa con antecedentes de haberlos realizados”.

Explicó que los ciudadanos tienen que tomar en cuenta cuales son los precandidatos y reconocer si estos han tenido éxito en la sociedad con sus proyectos. “Tienen tomar en cuenta quienes son estas personas y estar seguros que puedan y sepan cómo realizar sus proyectos en una sociedad en sus conjunto”. (BGV)

Fuente: Radio Huancavilca/ Ecuadorinmediato