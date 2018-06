INJERENCIA: Gobierno de Ecuador reclama a "sus" asambleístas "morenistas" por votar contra abstención de juicio a Rafael Correa

Emite un inaudito comunicado en reacción a la decisión de la Asamblea Nacional de no pronunciarse por una abstención en el caso El gobierno del presidente Lenín Moreno emitió la noche de este miércoles 13, un inaudito comunicado de reclamo a los que llamo asambleistas "morenistas" por haber votado en en contra de una abstención de la Asamblea para un juicio contra el ex presidente Rafael Correa, y no permitir que la función legislativa se desentienda del pedido de pronunciamiento que la Corte Nacional de Justicia le pidió sobre el caso Balda, en una evidente injerencia de funciones.