Gobierno "evidencia de cuerpo entero su persecución y presión a Asamblea", reacciona Rafael Correa

Con 69 votos afirmativos, 48 negativos y 4 abstenciones, no pasó moción planteada por Fernando Burbano Luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional negara la moción de cambio de orden del día presentada por el legislador Fernando Burbano, para declarar improcedente la petición de la jueza Daniela Camacho sobre la autorización de vinculación del expresidente Rafael Correa en la investigación del presunto secuestro del político Fernando Balda; el Gobierno emitió un comunicado rechazando la actuación de algunos parlamentarios "morenistas", que votaron a favor de la negativa. Una de las primeras reacciones fue la del Exmandatario, quien expuso que el régimen "evidencia de cuerpo entero su persecución y presión" al Parlamento.

El comunicado del Gobierno indica lo siguiente:

El Gobierno del Ecuador rechaza la actuación de aquellos asambleístas que se presentan como morenistas y al mismo tiempo no actúan de acuerdo a los principios de transparencia y justicia por los cuales hoy camina el país entero.

El momento histórico exige que todas las personas y más todavía, quien ha ejercido un cargo público, rinda cuentas a la ciudadanía y a la justicia. Las auténticas democracias y los sistemas legales independientes se caracterizan porque todos los habitantes, sin distinción, están sometidos a la Ley.

Este es el momento de demostrar quiénes quieren un cambio verdadero y vivir en una democracia plena o quiénes quieren solapar y esconder las vergonzosas actuaciones del pasado.

El presidente Lenín Moreno citó el comunicado aseverando: “Es momento de estar con el país, por el camino de la transparencia, la justicia y la decencia”.

Es así que el exmandatario Rafael Correa utilizó su cuenta en Twitter para pronunciarse al respecto afirmando: “O este comunicado es falso, o es una de las mayores estupideces del Gobierno, al evidenciar de cuerpo entero su persecución y presión a la Asamblea Nacional. “Siempre se puede confiar en los traidores. No cambian nunca”. Tomás Borge”.

Y continuó, horas más tarde: “El 20 de abril, en Guayaquil, secretamente se reunieron Balda, su abogado, y Moreno, para preparar toda esta farsa. Ahora que se les derrumba, ya no guardan ni las formas. Amenazas solapadas e injerencia del Gobierno en la Asamblea. Esto nos ayuda mucho a nivel internacional.

A sus críticas se sumaron las de varios asambleístas y exfuncionarios. La expresidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira indicó: “Con comunicado oficial de SECOM el Gobierno de “los aires de libertad” presiona a los asambleístas para manipular su voto de mañana ¿Qué dirán los medios de comunicación sobre la independencia de funciones? ¿O tienen memoria y opinión selectiva?”.

Así como la parlamentaria Doris Soliz: “Esto no puede ser cierto! Alguien puede confirmar? Amenazas a Asambleístas por defender la Ley, acatar la disposición de una jueza y no prestarse a la burda persecución política?”. Crítica a la que se sumó el excanciller Guillaume Long: “Surrealista tuit y comunicado. El gran dialogante Moreno amenaza a asambleístas que no se cuadran ante Gobierno. Léase "o persigues a Correa o te persigo yo." Además apela, desde una institución del Estado, al (inexistente) "morenismo". Mediocridad tragicómica, rídicula, grotesca".

Esta tarde, desde las 16h00, el Parlamento debatirá el tema. (JPM)

Fuentes: Twitter – Ecuadorinmediato.com