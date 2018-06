Presidente Moreno: "Es momento de estar con el país, por el camino de la transparencia, la justicia y la decencia"

Pronunciamiento relacionado a votación para autorizar o no juicio a ex Presidente Rafael Correa en caso Balda El Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, reprodujo, en su cuenta en la red social de Twitter, el mensaje emitido anoche por el Gobierno Nacional, en el que se reclamó a los asambleístas "morenistas" por haber votado en contra del cambio del orden del día para conocer la autorización de juicio al ex presidente Rafael Correa en el caso Balda. El Mandatario señalo: "Es momento de estar con el país, por el camino de la transparencia, la justicia y la decencia".