Presidenta de Asamblea: "Iremos por una resolución de devolución de consulta de Jueza por improcedente"

"Estoy optimista de que el día de hoy los asambleístas entenderán claramente cuál es su rol y darán una respuesta clara a su mandato", comentó La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, propondrá que el organismo resuelva la devolución de la petición hecha por la jueza Daniela Camacho, para vincular al expresidente de la República, Rafael Correa, al caso de investigación por el presunto secuestro del político Fernando Balda; por ser "improcedente". Para la legisladora, hoy será el espacio que tendrán quienes ayer no tomaron una posición clara en el tema, para transparentar su accionar y su posición.

Recordó que el Parlamento recibió la notificación formal por parte de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en la cual pide el pronunciamiento de la Asamblea para la aplicación del artículo 120 referente a la autorización que el órgano legislativo tendría que dar para iniciar un proceso penal del Expresidente de la República.

“Nosotros, como Asamblea, y yo como su Presidenta, después de varias consultas hechas a varios constitucionalistas de distintas tendencias, la teoría que se apega plenamente a la consulta hecha por la CNJ es que no aplica el artículo 120, numeral 10, en función de que la persona que está siendo vinculada ya no ejerce las funciones ni de Presidente ni de Vicepresidente de la República”, explicó.

En ese marco, comentó, tenía que pronunciarse y dar una respuesta escrita a la CNJ, para lo que ha convocado, el día de hoy a partir de las 16h00, a un Pleno de la Asamblea Nacional en el cual, el único punto a tratar será el conocimiento de este tema. Sin embargo, dijo, el día de ayer se tenía otra convocatoria del Pleno para tratar otros temas, siendo potestad de los asambleístas poder solicitar un cambio del orden del día establecido, y así lo hizo el legislador Fernando Burbano.

“En esa línea, como Presidenta, di paso a la moción, sometimos a votación, en donde tuvimos el resultado que es público. Tuvimos 69 votos afirmativos, 48 negativos y 4 abstenciones. Esto impedía dar paso al tratamiento de este cambio del orden del día. Sin embargo, el día de hoy, la Asamblea está convocada a las 16h00, tratará y debatirá este punto y resolverá sobre el tema: dar o no dar paso”, comentó.

Cabezas reiteró que la posición que mantiene es la no politización de la justicia. “Dejaremos que ésta actúe en su ámbito respetuosos de los ámbitos que cada uno de los estamentos del Estado, en este caso, tienen como rol. En esa línea, la Fiscalía, incluso, hizo un pronunciamiento en el sentido de una vinculación directa del Expresidente y también de su discrepancia con la Corte, de haber solicitado el pronunciamiento de la Asamblea”.

“En esa línea, la Fiscalía ha hecho su pronunciamiento, pero en derecho, yo tengo que responder a la Corte y a la consulta que me ha sido formulada de manera legal y dentro de un proceso que ellos están estableciendo. En esa línea lo vamos a hacer, con total responsabilidad con los ecuatorianos que demandan, en este momento, respuestas claras, institucionales, pero sobre todo respetuosas de los ámbitos de cada uno de los poderes del Estado”, señaló.

La posible respuesta, indicó, será en apego a derecho y a las consultas, una resolución en la línea de la devolución de esta consulta “por improcedente y en el ámbito de que no es aplicable el artículo 120 al que hace referencia la Corte”.

Sobre el comunicado emitido desde el Gobierno Nacional, Cabezas reiteró estar comprometida con la transparencia de la cual se habla. “Hay un compromiso y ese es el mismo que todos los asambleístas debemos entender, que es una demanda del momento histórico que vive el país, de estar totalmente coincidentes a la altura de esas demandas, pero sobre todo, dar respuestas claras y prácticas a la ciudadanía con acciones”.

“Estoy optimista de que el día de hoy los asambleístas entenderán claramente cuál es su rol y, apegados, no solamente por esta incomodidad del Presidente; sino a lo que les corresponde hacer como representantes de los ciudadanos, darán una respuesta clara a su mandato”, dijo.

Asimismo, le parece interesante que se transparenten las posiciones de quienes han adoptado una posición, no de morenistas o correístas, sino de apoyo al país. “En este momento no se nos puede calificar ni en n bando ni en otro porque esta no es una cuestión de los personajes que están liderando el proceso, sino hacer honor a esta representación que nos han dado los ecuatorianos”.

“Él (Moreno) tiene toda la razón en manifestar una preocupación que lo que evidencia es que no hay una coincidencia con los objetivos que, en estos momentos, está liderando. Estoy optimista y confiada de que todos quienes, el día de ayer por desconocimiento, sorpresa o porque no estaba claro el alcance de esta resolución; no asumieron una posición desde el origen a favor de dar el trámite de la misma. Hoy hay el espacio y esperamos que las cosas se resuelvan las cosas positivamente”, señaló. (JPM)

Fuente: Radio Democracia

Ecuadorinmediato.com