Secretario de Presidencia: "Asambleístas tienen derecho de hacer y decir lo que ellos crean"...¡Pero!

Añade: "Después de votación veremos quiénes están buscando que este país aprenda de errores del pasado y, por tal razón, señale con el dedo lo que se tenga que señalar, o si vamos a solapar", dijo Para el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, la justicia "no tiene por qué preguntar a la Asamblea Nacional en el caso de un Expresidente de la República", por lo que los legisladores deberían responder en ese sentido. Sin embargo, aseguró que los parlamentarios tienen derecho de hacer y decir lo que ellos crean pertinente, pero tomando en cuenta la transparencia. "Después de la votación veremos quiénes estamos buscando que este país aprenda de los errores del pasado y, por tal razón, señale con el dedo lo que se tenga que señalar, o si vamos a solapar", dijo

“Creo que el comunicado es claro. El Ecuador necesita transparencia y justicia, que significa respetar los canales naturales. La justicia no tiene por qué preguntar a la Asamblea Nacional en el caso de un Expresidente y el Legislativo debería tener esa posición. Es decir, siga con su trabajo porque la norma habla de Presidentes en curso y, según lo que la mayoría de los ecuatorianos sabemos, hace 1 año y 20 días que el expresidente ya no es Presidente y no aplica. Creo que a nadie más le quedan dudas más que a la Jueza que preguntó y a algunos asambleístas”, dijo.

Para Roldán, el momento histórico que debe vivir el país es de transparencia y verdad, “no se trata de solapar”. “Al final, el comunicado dice: vamos a ver quién busca la transparencia y la verdad y vamos a ver quién quiere solapar los vergonzosos actos del pasado. Creo que es lo que hoy día veremos en la votación, creo que no cabe mucha discusión sinceramente”.

“Después de la votación veremos quiénes estamos buscando que este país parta y aprender de los errores del pasado y, por tal razón, señale con el dedo lo que se tenga que señalar, o si vamos a solapar. Nosotros, como Gobierno, lo que vamos a hacer es garantizar que todos los ecuatorianos vivan de la mano de la tranquilidad de estar en una justicia independiente, ¿cómo lo garantizamos? Nunca interfiriendo en la justicia”, recalcó.

Para Roldán, sin embargo, la Jueza está haciendo su trabajo y está preguntando, por lo que considera que a la Asamblea le concierne hacer el suyo: responder “con contundencia”. A su criterio, los votos de hoy tendrán que definir qué es lo que pasa. “Ayer, el Presidente decía que es momento de parar con esto de ‘morenistas’ porque va a parecer que estamos en la misma lógica de antes, que vamos a estar en el borreguismo de antes”.

“Los asambleístas tienen el derecho de hacer y decir lo que ellos crean y nosotros también, por eso tenemos una posición política al respecto de este tema y se tiene que plantear y poner la posibilidad de la transparencia y justicia. Creo que hay que borrar esto de morenista porque no sé bien qué es lo que significa. Sacando las cuentas, en los últimos 10 años ya hubo demasiados correístas abyectos en la Asamblea que solo levantaban la mano y que hoy día se indignan”, criticó.

Lamentó que haya funcionarios que crean que no pueden ser investigados. “La ciudadanía tiene que tener la certeza de que garantizaremos la justicia. Los correístas tienen que tener la certeza de que en este Gobierno nadie los va a perseguir. Este Gobierno, lo que buscará es justicia, que no piensen que nosotros vamos a actuar como ellos lo hicieron”.

“Eso vamos a parar, pero lo que sí vamos a ser es frontales con la verdad. Lo que sí es que se va a pedir a los otros poderes el cumplir con su trabajo y creo que eso es lo que le corresponde a cualquier funcionario responsable”, destacó. (JPM)

