Comisión de Fiscalización no aprueba reconsideración de votación a juicio político de Judicatura

María José Carrión, como presidenta de la Comisión, remitirá el resultado de la sesión a la presidenta de la Asamblea Este jueves 14 de junio se instaló la sesión de la Comisión de Fiscalización para tratar la reconsideración de la votación del informe sobre el trámite de juicio político en contra de los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, tras no alcanzar una mayoría absoluta para recomendar o archivar el proceso. Con 5 votos a favor y 5 en contra, no se aprobó la reconsideración de la votación. Los asambleístas Daniel Mendoza y Hermuy Calle no asistieron a la sesión.