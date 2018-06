Documento de Contraloría se filtró por "presiones y resentimientos" políticos, según Carla Cevallos

Para edil, quienes "maliciosamente" actúan de esta forma son quienes la ven como la contrincante de las próximas elecciones o necesitan que "se mueva" de cierta manera en el Concejo Tras el examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a las declaraciones patrimoniales juramentadas presentadas por la concejala de Municipio de Quito, Carla Cevallos, está institución envió el informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado. La Concejala podría ser imputada por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la edil respondió y aseguró que ha justificado con documentación estas imputaciones. Pero además, aseguró que estas actuaciones "maliciosas" de filtrar el informe se deben a "presiones, persecuciones y hasta resentimientos" políticos.

“Si bien es cierto se filtró un documento de Contraloría que ni siquiera yo lo tengo –cuando lo he pedido por oficio a la Contraloría- quiero aclarar que, yo adquirí un departamento con una deuda en el BIESS de US$99.000 dólares a 13 años plazo. Son US$1.080 dólares me descuentan mensualmente de mi rol de pagos”, comentó.

Sin embargo, precisó que el problema son los US$39.000 que, según la Contraloría, no ha podido justificar. “He justificado plenamente los US$39.000 dólares, que fue la entrada de mi departamento. Es un familiar cercano mío, que ha trabajado toda su vida en empresas internacionales, y me prestó –con un documento firmado en donde, hasta mi padre firma como garante- que ese dinero tengo que devolver”.

Según la edil, se presentaron todos los documentos pertinentes, por lo que, a su criterio, parecería que se hizo un examen especial hasta a su tío, que no es ningún funcionario público y que no tiene por qué hacerlo. “Sin embargo, lo hicieron, abrieron sus cuentas y ellos saben la cantidad de dinero que mi tío ha adquirido de su trabajo y cuánto me ha prestado”.

“El problema es que es malicioso, ¿por qué se filtra ese documento que no es ni debería ser público, dentro de la Contraloría General del Estado? No quiero dar nombres, pero estamos atrás de lo que está ocurriendo, que es evidente y malicioso por completo. Son presiones políticas, son persecuciones, tal vez hasta resentimientos políticos que conllevan a que actúen de esta manera”, dijo.

Cevallos aclaró además, que apenas adquirió el departamento, lo arrendó. “Tengo los contratos de arrendamiento, yo vivo con mis padres, soy una persona soltera. Han sido temas bastante complejos, pero creo que con toda la documentación se puede contrarrestar. Además, sigo pagando mi universidad del IECE. Yo tuve beca del 50% y el otro 50% lo financié con el IECE, que me ha dado la facilidad de pagar y termino en el 2019”.

Para la edil, quienes maliciosamente actúan de esta forma son quienes la ven como la contrincante de las próximas elecciones o necesitan que “se mueva” de cierta manera en el Concejo. “Estamos viendo que estamos a puertas de unas elecciones políticas complicadas y que pueden haber estas repercusiones. Esto no debería haberse hecho público porque es mi vida financiera privada, sin embargo, al ser un personaje público, tenemos que transparentar todo”. (JPM)

