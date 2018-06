¡No va más! Viceprefecta del Azuay se desafilia del movimiento "Participa"

"Organización y de toma de decisiones al interior de la organización han generado inconformidad y han provocado desconfianza", afirmó La Viceprefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado, anunció su desafiliación del Movimiento Participa, que dirige el prefecto Paúl Carrasco. "Ya no es el espacio que me ilusiona", dijo la autoridad. Aclaró que es momento de tomar decisiones y aclaró que deja la agrupación, pero no la política ni su cargo.