Viceministra Liliana Guzmán sobre caso Gabela: "Ministerio de Justicia no puede entregar información que no tiene"

Consideró que últimas denuncias relacionadas al tema son delicadas y graves, pero reiteró que toda documentación que se tenía en cartera de Estado fue entregada En este último año se realizó un inventario de información y documentación que reposa en el Ministerio de Justicia y se la entregó, incluso, en originales, por ejemplo, en el caso de Jorge Gabela, en reiteradas ocasiones, informó la viceministra Liliana Guzmán. Además, espera que la presencia del perito Roberto Mesa, quien realizó la investigación del tema, se pueda aclarar cualquier duda.

“El Ministerio ha recibido la información respecto a la documentación, a los informes de los peritos y, lo que ha hecho esta cartera de Estado es certificar y emitir la documentación que, en su momento, se ha pedido”, comentó.

Aseguró que en la institución no se puede dar “ni más ni menos” de lo que se ha encontrado. “Hemos podido escuchar en las noticias que la excoordinadora jurídica hace mención de otros documentos, pero nosotros, en esta gestión, hemos sido muy claros y transparentes”.

“Hemos tenido que hacer un inventario de la información que se ha encontrado, no solo en el caso Gabela, sino toda la información, toda la documentación, todos los respaldos jurídicos que han podido estar. Se ha podido hacer una nomenclatura y los expedientes respecto a los informes en este caso han sido remitidos por reiteradas ocasiones”, reiteró.

Por más que existan denuncias, dijo, no pueden entregar más documentación de la que han encontrado en los archivos. “Si no están en custodia del Ministerio de Justicia, nosotros no podemos entregar lo que no tenemos”.

En el caso, se habla de la existencia de un tercer producto; pero además, del supuesto desmembramiento de 35 páginas del caso. Para Guzmán, esas denuncias son muy preocupantes ya que es un tema delicado para el país y para la familia, pero no pueden afirmar, como Ministerio, si es que se lo hizo o no.

“Hoy documentos que están follados, hay otros que no lo están y que nos ha tocado a nosotros organizar y eso es lo que tenemos y lo que hemos entregado”, recalcó la Viceministra. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama/Canal Uno

Ecuadorinmediato.com