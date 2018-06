Participa-Podemos: Lamentamos decisión de Cecilia Alvarado, pero la respetamos

Agradecemos los aportes brindados por Chechi en nuestro proyecto político mientras permaneció en ella", indicaron Los máximos dirigentes de los movimientos Podemos y Participa, Diego Monsalve y Geovanny Palacios, respectivamente, se pronunciaron sobre la desafiliación de la Viceprefecta del Azuay, Cecilia Alvarado, recalcando que lamentan la decisión personal, pero la respetan. "Somos, vivimos y actuamos en democracia", aseguran, al tiempo de insistir en que las dos agrupaciones se mantienen unidas.

Este jueves, Alvarado anunció su desafiliación del Movimiento Participa, que dirige el prefecto Paúl Carrasco.

“Diversas señales, desde la institución y desde la organización política, han sido las que me han llevado a tomar esta decisión de desafiliarme del Movimiento Participa, Democracia Radical porque ya no es el espacio que me ilusiona”, dijo.

En respuesta a la salida de Alvarado, en el comunicado, “Participa” y “Podemos” indican que "la decisión de adhesión y de desafiliación es un acto voluntaria", por lo que lamentan la decisión personal adoptada por Cecilia Alvarado, "y la respetamos".

"Agradecemos los aportes brindados por Chechi en nuestro proyecto político mientras permaneció en ella, al tiempo que deseamos los mejores parabienes en las decisiones que a futuro emprenda, ratificando nuestra amistad", se señala en el documento.

Así también, se anunció que "Participa" y "Podemos" se mantienen unidas y con la militancia consolidada.

"Ratificándonos en nuestra vocación democrática; somos, vivimos y actuamos en democracia", señalaron.

En ese sentido, ratificaron la carta presentad al Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se manifiesta la decisión de sellar una alianza.

Con información de Ecuadorinmediato y cuenta de Twitter del periodista Christian Sánchez M @Sanchezmendieta

(PAY)