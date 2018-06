José Valencia sobe Julian Assange: "Ecuador tiene claro que debe resolverse ajustado al derecho internacional"

Explicó que se debe "juntar las piezas para buscar una salida" y descartó que esta sea unilateral El canciller del Ecuador, José Valencia, manifestó que la gestión de la Cancillería aportará al desarrollo de las metas de la política exterior del país y recordó que el presidente Moreno es quien señala las pautas de la política exterior. Además, se refirió sobre el tema de Julian Assange y explicó que es un problema que está pendiente y que Ecuador tiene claro que debe resolverse ajustado al derecho internacional.

En ese sentido, Valencia manifestó que se trabajará con las autoridades inglesas para encontrar una salida que sea adecuada, para lo cual puntualizó que existen algunas alternativas.

Además señaló que debe tomarse en cuenta la situación de Assange, que tiene la nacionalidad ecuatoriana. “Tenemos que juntar las piezas para buscar una salida”, dijo pero descartó que esta sea unilateral. Considera que los diálogos con Londres darán un giro distinto que permita una solución.

Así mismo se refirió a la situación política que vive Venezuela. Al respecto el canciller afirmó que el gobierno del presidente Moreno, respeta el principio de la autodeterminación y la no injerencia, pero aseguró que existe preocupación de lo que acontece al interno de ese país.

Recordó que en el marco de la reunión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ecuador mantuvo una posición constructiva y positiva. “No se limita solamente a denunciar lo que ocurre en Venezuela, expresamos nuestra preocupación por esas circunstancias de derechos humanos, por la forma como se realizaron las elecciones. Es por ello, que a su vez buscamos ofrecer una alternativa. No podemos imponer nada, en democracia son los propios ciudadanos que deben decidir si algo es válido o no”.

Valencia reiteró que el planteamiento es una consulta popular para refrendar o no los comicios. “La propuesta que hizo Ecuador no es ingenua, hay que buscar las condiciones para que haya una atmósfera propicia. Sabemos que deben existir una serie de medidas internas legales para que sea convocada conforme a derecho. Cuando hay la voluntad política se hacen las cosas y se busca cómo aplicar la ley de manera creativa y dar paso a este referéndum que valide o no las elecciones”.

Recordó que los planteamientos de Ecuador entre otros fueron: que debe haber un ambiente democrático, claro y tolerante; que la autoridad electoral debe actuar de manera independiente; permitir la expresión y la participación de todos los actores que deseen participar en la consulta y no debe existir exclusiones de ningún tipo para los votantes, dentro o fuera del país. Además, que todo el proceso cuente con la supervisión internacional, incluida la OEA.

(PP)

Fuente: Teleamazonas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana