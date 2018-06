Fernando Cordero acepta evaluación del Consejo interino y denuncia: Gobierno recortó 49% del presupuesto a la Superintendencia (AUDIO)

Audio Junio 14 - Fernando Cordero



Titular de Ordenamiento Territorial considera que el proceso es una oportunidad para que entidades del Estado muestren su trabajo Fernando Cordero, titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, se refirió a la evaluación que le hará el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) y comentó estar de acuerdo con este proceso. "La evaluación es una oportunidad para todos, y en nuestro caso nos va a permitir informar al Ecuador qué es una Superintendencia como la nuestra", dijo.

“La Constitución en el artículo 208 nos permite, numeral 8, que el Consejo puede solicitar a cualquier entidad o funcionarios del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Yo estoy dispuesto a darles toda la información, aunque todavía no me llega oficialmente la petición, voy a entregar y espero que en el marco de la Constitución le puedan dar el mejor uso posible a esa información”, acotó.

Insistió en que la evaluación es una oportunidad para todas las entidades del Estado.

“En nuestro caso nos va a permitir informar al Ecuador qué es una Superintendencia como la nuestra, que es la única que existe en América Latina y que lejos de ser una entidad que va a afectar la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, es una nueva apuesta por la descentralización y por la autonomía descentralizada”.

Recordó que el 16 de julio del 2017 asumió el cargo de Superintendente de Ordenamiento Territorial. “Me dieron un plazo corto que lo cumplí que fue conformar una entidad que simplemente estaba en un artículo de la Ley que decía: crea la Superintendencia; pero no decían cómo, para qué sirve, cómo se va a organizar. Tuvimos 6 meses para esa conformación, y lo hicimos, cuatro días antes de que se termine el plazo estaba conformada la Superintendencia”.

Destacó que este 15 de junio se publica un libro en el que se explica el proceso de conformación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

“El artículo 5 de la Constitución habla de la organización territorial, de la planificación, de la descentralización como una tarea obligatoria del Estado, pero también la autonomía hay que ubicarla en el contexto constitucional porque no es equivalente a hacer lo que me da la gana y violar las leyes o mis ordenanzas a conveniencia. Ese es el papel de la Superintendencia y es una oportunidad para demostrarles a quienes no conocen”.

Añadió que “el Ecuador no solo necesita baños de verdad para que las cosas se vayan poniendo en su punto sino también coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, bienvenida la evaluación que quieren hacer a la Superintendencia, ojalá permita ver la cantidad de tropiezos que tenemos que vencer los que tenemos discrepancias, por ejemplo, con algunas acciones del Ejecutivo”.

Mencionó que “ayer le recortaron a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial el 49% de su presupuesto, violan la Ley, nos mandan a ser una entidad desconcentrada, estamos ya creadas las intendencias zonales, en la Zona 7 que es Loja, en la Zona 3 la sede es Latacunga, estamos integrando la Zona 9 que es Quito con la Zona 1 que es Ibarra, falta crear Macas para cubrir toda la Zona 6, y solo falta instalar en Manta, que es la Zona 4 y la Zona 8, integrada con la 5, será Guayaquil”.

Agregó que ya hubo un recorte anterior a la entidad. “Si nos quitan todos los fondos para la contratación de los funcionarios, pese a que sin necesidad de recortes presupuestarios y con la coherencia de ser sensibles frente a la situación económica del país, nosotros bajamos a la tercera parte del presupuesto original de la Superintendencia durante este año. Pero si nos quitan el 49% es inaceptable y le reclamo al Ministro de Finanzas”.

“Esperaré la notificación y a partir de ahí contaré 7 días para entregar un informe ejecutivo, que en base a eso, y las denuncias que recaben de los ciudadanos hacen un proceso de información. Insisto, bienvenida la evaluación porque nos permitirá informar lo que no hemos podido y otros sabrán lo que desconocen”, finalizó.

FO

Fuente: Ecuador Inmediato Radio