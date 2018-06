Pabel Muñoz: A debate vinculación de Rafael Correa; Luis Fernando Torres: Asamblea no es competente

Ambos asambleístas coincidieron que cualquier infracción debe investigarse y se debe respetar el debido proceso Luego de la votación que no dio paso para que la Asamblea declare improcedente el pedio de vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso Balda, para el Asambleísta Pabel Muñoz, este jueves se debe debatir este tema y no tratar de resolverse en un cambio del orden del día. Por su parte, Luis Fernando Torres, considera que tomando en cuenta de los antecedentes de los expresidente Mahuad y Noboa, la Asamblea no es competente para autorizar un juicio al expresidente Correa.