René Maugé: Ya no existen revolucionarios ciudadanos en el Gobierno, ahora están "los que perdieron" (AUDIO)

Juicios a Rafael Correa o Jorge Glas no son por lo que dicen, sino por lo que representan René Maugé hizo un análisis de la situación política que se vive en Ecuador, asegurando que el intento de enjuiciamiento penal al ex Presidente, Rafael Correa y el proceso que se siguió contra el ex Vicepresidente Jorge Glas "no (es) por lo que dicen, sino por lo que representan". Recalcó que se pretende "pintar" que toda la izquierda o lo que represente un proyecto antioligárquico y antiimperialista "es corrupto". El analista, de igual forma, aseguró que ahora ya no existen revolucionarios ciudadanos que dirigen la economía, agricultura, la banca, por el contrario, hay un Gobierno "de los que perdieron".