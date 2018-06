Sofía Espín: "Con Correa van a repetir lo que le hicieron a Jorge Glas" (AUDIO)

Audio JUNIO 15 - Sofía Espín



Además, señaló que varios asambleístas fueron agredidos únicamente por ser ‘correistas’ Sofía Espín, miembro de la Bancada de la Revolución Ciudadana se refirió a la reunión que se instaló la tarde de ayer en la Asamblea Nacional, en la cual se declaró como improcedente el pedido de jueza para autorización de vinculación a expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Sobre esto explicó que ayer se vivió un capítulo negro en la historia del país y que todo lo que está sucediendo es porque existe una persecución en contra del ex Presidente Rafael Correa para inculparlo por un delito que ya fue procesado.

La asambleísta manifestó que lo sucedido la tarde de ayer en la Legislatura fue un hecho bochorno para la historia de Ecuador ya que hubieron legisladores que fueron golpeados por ser correistas, además, explicó la razón por la cual existieron únicamente 2 votos en la votación: “Sólo hubieron dos votos en contra porque pedimos debatir el punto propuesto por el asambleísta Fernando Burbano y no lo permitieron. ¿Para qué es el Pleno de la Asamblea sino es para debatir?”.

Espín aclaró que lo que se vivió en la Asamblea fue un acto ilegal e inconstitucional, debido a que nunca se permitió el debate y no se pudo explicar el por qué la Legislatura si debía pronunciarse sobre el pedido de la jueza, además, varios asambleístas fueron agredidos por su ideología política: “La compañera Gabriela Rivadeneira sufrió agresión de parte de la escolta legislativa, lo que buscábamos era hacer una moción de solidaridad con las mujeres golpeadas, por eso pedíamos la palabra, igual, Verónica Guevara que era alérgica y cuando le rocían el gas lacrimógeno en la cara, la señora comienza a ahogarse, entonces obviamente teníamos ese rechazo y pedíamos un punto de orden”.

De la misma manera, calificó como deplorable el hecho de que varios legisladores hayan aplaudido y respaldado las agresiones en contra de las legisladoras: “Esperábamos un poco de solidaridad; ya que no se pudo divisar la dimensión de las agresiones por este tipo de ataques, además, varios compañeros fueron agredidos con toletes únicamente por ser correistas”.

La legisladora afirmó que existen presiones en el interior de la Asamblea y que en muchos casos han existido amenazas de persecución para las personas que quieren votar en contra de lo que solicita el Ejecutivo: “Varios asambleístas nos han dicho que no pueden votar en contra de Rafael Correa, por eso hubo 20 ausentes, porque si votan en contra de lo que dice el Gobierno los van a empezar a perseguir, por ejemplo un asambleísta que tuvo la operación de su hija el día anterior recibió amenazas para presentarse a votar en el Pleno”.

Además explicó que las grescas y peleas políticas se dan porque muchos asambleístas y funcionarios de Gobierno que se identifican como morenistas tenían odios guardados en contra de Correa: “Creo que hay odio entre los ex compañeros de Alianza PAIS y creo que esos fueron odios guardados, por ejemplo, cuando el Presidente Lenín Moreno presionó porque le metan preso a Jorge Glas por una carta en la cual él le reclamaba por entregarle las eléctricas a la familia Bucaram.

Por otra parte, subrayó que la misión del nuevo Fiscal General es meter preso a Correa, ya que reabrió un caso que ya fue juzgado en Colombia y que ya pasó el tiempo para ser procesado en el país, además, en el mismo, Fernando Balda admitió que fue salvado por unos taxistas: “Existe una serie de irregularidades que estamos viendo y no tenemos la menor duda de que el Fiscal va a hacer lo que le pidan para ser ratificado en su cargo”.

En cuanto a esto, la asambleísta considera que la jueza debería interpretar que no hubo un pronunciamiento favorable, ya que la Asamblea nunca respondió lo que le solicitaron y con esto podrían sacar un dictamen de que hubo permiso para enjuiciar a Rafael Correa: ·Ella pidió que se debata si la vinculación cabía o no. El pedido de la jueza no fue respondido y ella no debería dar paso y además no consiguieron las dos terceras partes como solicita la Constitución, apenas consiguieron 83 votos”.

Sobre el proyecto de Ley económica urgente, Espín señaló que hay temas “gravísimos”. “Una remisión sin beneficio de inventario, les van a condonar más de USD $2.100 millones”, reprochó.

Indicó que han pedido que si se hace una remisión, los empresarios que se acogieron a la remisión de 2015, no puedan acceder a la de este año. Además, manifestó su preocupación porque se vienen las sedes turísticas. “Todo nuestra faja costera, que son pequeños hoteleros están en riesgo de quebrar porque les van a dar 10 años de no pago de impuesto a la renta a las grandes cadenas hoteleras, que vendrán y se llevarán los turistas en perjuicio de nuestros hoteles pequeños”.

Para concluir su intervención, la legisladora señaló que muchos buses que venían a la manifestación de ayer en los exteriores de la Asamblea fueron detenidos en la carretera. “Hay una indignación popular, la gente está preocupada por lo que pasa en la economía y cada vez el presidente Moreno pierde credibilidad porque una cosa es lo que hace y lo que dice”.

(PF) (PP)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra