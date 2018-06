ALERTA: Rafael Correa: "Tengo evidencias de cómo presionaron a procesados para que den falso testimonio para involucrarme"

Pruebas y proceso son puestas en conocimiento de instancias internacionales El ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, anunció el envío de pruebas que mostraría presiones a procesados para incriminarlo en el caso de presunto secuestro del político Fernando Balda, en Colombia. Lanzó críticas, asimismo, a la convocatoria de la juez Daniella Camacho a la audiencia de vinculación para el lunes a las 13h30.

En su cuenta en la red social de Twitter, el ex Primer Mandatario recalcó que el caso Balda no estaría en “manos de la justicia”.

“Encargan a dedo el Consejo de la Judicatura al contralor de... ¡Febres Cordero!, La Asamblea desacata orden judicial y no levanta fuero. Nulidad absoluta. Ni siquiera sé por qué me “vinculan”, y jamás encontrarán prueba alguna”, aseguró Correa.

Reveló que tiene “evidencias de cómo presionaron a procesados para que den falso testimonio para involucrarme. Esto ya está en manos de organismos internacionales”.

“Como se les derrumbaron las patrañas de corrupción, terminan montando un juicio de “secuestro”, en el que el culpable es... ¡el presidente de la República! La historia será despiadada con esta gente. Resistiremos, pero no me hablen de “justicia”. Ya no engañan a nadie”, acotó.

Tras conocer la providencia de la jueza Daniella Camacho, en la que convocó a la audiencia de vinculación con el ex Presidente del Ecuador por el caso de presunto secuestro, Corra publicó un extracto de providencia de la jueza.

“En Europa, los abogados no pueden creer que un juez permita desacato a su resolución, así como la “celeridad” del proceso”, mencionó e insistió que toda la información del caso, así como pruebas de la presión a procesados para que los incriminen, está siendo enviada a instancias internacionales.

Con información de Ecuadorinmediato y Twitter

