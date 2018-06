Rafael Correa advierte: "Hoy pueden ordenar quitarme la libertad"

Horas antes de la audiencia, ex Primer Mandatario revela que todo habría sido planeado desde noviembre pasado El ex Presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que no tiene vinculación con el caso de presunto secuestro del político ecuatoriano, Fernando Balda. Tras explican cómo se habría gestado el proceso para involucrarlo, aseguró: "Hoy pueden ordenar quitarme la libertad" haciendo referencia a la audiencia de vinculación en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pactada para este lunes.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Correa se refirió a la audiencia de vinculación en el caso Balda.

"No sé por qué me vinculan, ni de qué me vinculan. Pero esa es la situación actual del país. Un fiscal puesto a dedo, me vincula para que me juzgue un Sistema de Justicia manejado por un Consejo de la Judicatura también puesto a dedo", afirmó.

Recalcó, asimismo, que la jueza ha permitido que otro poder del Estado( la Asamblea Nacional) declare improcedente su propia resolución que pedía autorización para su enjuiciamiento.

"Para lo cual se necesitaban dos tercios de los votos, no mayoría simple, como sucedió", mencionó y dijo que todo este asunto habría esta preparado desde el mes de noviembre pasado.

"La prensa hizo lo suyo: Sostuvo que había cheques de la Presidencia para los policías involucrados: falso. Los cheques (¡en una operación de "inteligencia"!) son de la Policía, sostuvo que versión de Rommy Vallejo me involucraba: falso", detalló.

El ex Presidente insistió en que los medios "perversamente mezclaron sus referencias al proceso de deportación, -absolutamente legal y deber del Estado-, con un supuesto intento de secuestro".

"Policías involucrados trabajaban para SENAIN: falso. Trabajaban para DGI (Dirección de Inteligencia de la Policía) Jamás en mi vida he visto o hablado con los policías involucrados. Secretario de Inteligencia Pablo Romero: en mayo 9 de 2012, fecha que da Balda como ejemplo de un supuesto seguimiento, el secretario de Inteligencia era Raúl Patiño. Ni siquiera conocía a Pablo Romero", detalló como otros de las información que, a su criterio, habrían sido falsas.

Alertó, de igual forma, un "Ensañamiento contra Pablo Romero". Dijo que "quieren obligarlo a que declare en mi contra.

"Están desesperados porque no tienen ninguna prueba, y yo sí tengo las pruebas de cómo han presionado a gente para que me incrimine con falso testimonio. Nunca podrán probar nada, porque no existe", ratificó Correa.

No obstante, mencionó que "probablemente podrán lograr falsos testimonios, pero jamás prueba material alguna. Sin embargo, hoy pueden ordenar quitarme la libertad".

"Desde noviembre, ha existido una persecución judicial feroz: Petrochina, Campo Singue, Tráfico de Influencias, Crimen Organizado, nexos con las Farc, Caso Deuda, etc", detalló.

"Se les derrumbaron todos los casos, y ahora quieren vincular a un presidente de la República de supuestos excesos policiales sucedidos en otro país", criticó, a tiempo de asegurar que "poco" cree en la "justicia cuántica y nada en la dictadura que vive el país".

"Uno de mis dolores fue ver lo fácil que cooptaron la justicia, pero tengo fe en que hay todavía servidores judiciales decentes, que pueden acabar con tanta farsa", mencionó.

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

